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Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте в Брюсселе встретилась с государственным секретарем Министерства экономики Латвии Эдмундсон Валантисом и министром экономики Эстонии Андресом Суттем и обсудила вопрос облегчения режима поездок между странами Балтии, а также представила проект "паспорта возможностей.
Хорошие новости: есть планы в связи с восстановлением поездок между странами Балтии
© Novaturo archyvas

На встрече договорились пересмотреть правила изоляции для граждан трех стран Балтии, чтобы создать благоприятные для поездок условия. Сейчас все приезжие в Литве должны изолироваться на 10 дней.

"В мае прошлого года между странами Балтии действовал "балтийский пузырь", жителям Латвии, Литвы и Эстонии в соседних странах не надо было изолироваться. Это помогло секторам проживания и общепита, было прекрасным примером сотрудничества.

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К сожалению, после роста числа больных, в сентябре от этой модели отказались, однако сейчас важно искать способы облегчения поездок для жителей балтийских стран, а для бизнеса важна возможность восстановления", – сказала Армонайте.

В третьем квартале прошлого года Литву посетили почти 62 000 эстонцев и латышей.

По словам Армонайте, более гибкие условия поездок жителям может предоставить "паспорт возможностей", эта инициатива может помочь турсектору во всех странах Балтии.

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