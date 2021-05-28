Хорошие новости: есть планы в связи с восстановлением поездок между странами Балтии

На встрече договорились пересмотреть правила изоляции для граждан трех стран Балтии, чтобы создать благоприятные для поездок условия. Сейчас все приезжие в Литве должны изолироваться на 10 дней.

"В мае прошлого года между странами Балтии действовал "балтийский пузырь", жителям Латвии, Литвы и Эстонии в соседних странах не надо было изолироваться. Это помогло секторам проживания и общепита, было прекрасным примером сотрудничества.

К сожалению, после роста числа больных, в сентябре от этой модели отказались, однако сейчас важно искать способы облегчения поездок для жителей балтийских стран, а для бизнеса важна возможность восстановления", – сказала Армонайте.

В третьем квартале прошлого года Литву посетили почти 62 000 эстонцев и латышей.

По словам Армонайте, более гибкие условия поездок жителям может предоставить "паспорт возможностей", эта инициатива может помочь турсектору во всех странах Балтии.