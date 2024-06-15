Хорошие новости для велосипедистов: открывается часть реконструированной трассы от Смильтине до Ниды.

Хотя на участке велодорожки от Смильтине до Юодкранте (4,2 км), который будет открыт для движения в эти выходные, еще продолжаются отделочные работы, прокатиться по ней уже приглашают как местных жителей, так и гостей Куршской косы.
На открытом для движения участке еще продолжаются завершающие работы по обустройству дороги, поэтому велосипедистов просят быть внимательными и осторожными. На оставшемся участке велосипедной дорожки (18 км) от Юодкранте до Пярвалки, Прейлы и в направлении моря движение откроется в начале сентября, а завершающие работы по реконструкции дороги будут проводиться до октября.
В ходе всех этих работ в общей сложности будет реконструирована часть велодорожки длиной 22 км, которая соединится с обновленным в прошлом году участком длиной 13,5 км. Соединив их, можно будет ездить на велосипеде из Смильтине в Ниду по самой современной дороге, соответствующей самым высоким стандартам.
„Реконструированный участок от Юодкранте до Пярвалки – это последний недостающий фрагмент велосипедной дорожки Неринги. Реконструкция этого пути с мертвой точки не сдвинулась с места на протяжении последних нескольких десятилетий, поэтому лично я очень рад, что совместные усилия министерств, муниципалитетов и защитников природы наконец позволили решить давнюю проблему. Я также рад, что мы не ограничились начатой работой. Понимая и прислушиваясь к ожиданиям общественности, мы вложили в этот проект дополнительную энергию и усилия. Это позволило максимально ускорить работу, и мы надеемся открыть путь для движения даже раньше, чем планировалось“, — говорит министр сообщения Марюус Скуодис.
Реконструированная пешеходная и велосипедная дорожка Смильтине-Нида будет иметь ширину 2,5-3,5 м, с асфальтовым покрытием, обрамленным бордюрами. Это позволит в случае необходимости спецтранспорту правильно использовать инфраструктуру сообщения и не повредить структуру реконструируемого пути.
На территории заповедника Наглис оборудуется тропа шириной 2,5 м, чтобы уменьшить ущерб охраняемым природным ценностям. В Юодкранте на участке длиной 2,77 км будет оборудована велосипедная улица шириной 5,5 м с тротуарами шириной 2 м для пешеходов. На этом участке также планируется предусмотреть 37 парковочных мест. На реконструированных в ходе проекта участках дорожки также планируется установить зоны отдыха со скамейками и велопарковками.
„Куршская коса – особое место в нашей стране, активно посещаемое не только местными, но и иностранными туристами. Нам нужно сделать так, чтобы он достойно представлял нашу страну, а дорожная инфраструктура для автомобилей и велосипедов была безопасной и удобной как для местных жителей, так и для гостей курорта. Этим летом на Куршской косе идут интенсивные работы, мы стараемся, чтобы они происходили как можно быстрее, и мы рады, что можем порадовать велосипедистов даже в более короткие сроки, чем планировалось“, — говорит Марюс Швайкаускас, генеральный директор компании, реализующей проект Via Lietuvа.
Общая длина пешеходной и велосипедной дорожки в национальном парке „Куршская коса“ составляет около 50 км. Основная его часть, участки от Смильтине до Юодкранте и от Юодкранте до Пярвалки принадлежат осуществляющему реконструкцию АО „Via Lietuva“, которое заключило договор на подрядные работы с компанией „YIT Lietuva“, выигравшей тендер.
Последний участок дороги от Прейлы до Ниды, принадлежащий муниципалитету Неринги, ранее был отремонтирован и пригоден к эксплуатации.
Напоминаем, что строительство исторической пешеходной и велосипедной дорожки Куршской косы проходило в несколько этапов. Участок от поселка Пярвалка до пляжа Пярвалка был построен еще в 1978 году. С тех пор путь, который ремонтировался по частям и вьется через весь полуостров, подвергался только необходимому ремонту и до 2022 года не был реконструирован.