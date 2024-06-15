Хорошие новости для велосипедистов: открывается часть реконструированной трассы от Смильтине до Ниды.

На территории заповедника Наглис оборудуется тропа шириной 2,5 м, чтобы уменьшить ущерб охраняемым природным ценностям. В Юодкранте на участке длиной 2,77 км будет оборудована ​​велосипедная улица шириной 5,5 м с тротуарами шириной 2 м для пешеходов. На этом участке также планируется предусмотреть 37 парковочных мест. На реконструированных в ходе проекта участках дорожки также планируется установить зоны отдыха со скамейками и велопарковками.

„Куршская коса – особое место в нашей стране, активно посещаемое не только местными, но и иностранными туристами. Нам нужно сделать так, чтобы он достойно представлял нашу страну, а дорожная инфраструктура для автомобилей и велосипедов была безопасной и удобной как для местных жителей, так и для гостей курорта. Этим летом на Куршской косе идут интенсивные работы, мы стараемся, чтобы они происходили как можно быстрее, и мы рады, что можем порадовать велосипедистов даже в более короткие сроки, чем планировалось“, — говорит Марюс Швайкаускас, генеральный директор компании, реализующей проект Via Lietuvа.