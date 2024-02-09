Хорошие новости для тех, кто ждет весны: долгосрочный прогноз обнадеживает

 
Даля Пликуне
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas
Картина за окном не обманывает, в долгосрочных прогнозах – обнадеживающие признаки. Однако радоваться рано и зимнюю одежду пока прятать не стоит.

"Есть несколько моделей, мы больше ориентируемся на прогнозы Европейского центра среднесрочных прогнозов. Если взглянуть на погоду в феврале в целом, то средняя температура будет близка средней многолетней, немного более высокой. Но вторая половина месяца, которая скоро начнется, особенно конец месяца, последняя декада, будет на 0,5 градуса теплее. А количество осадков будет на 10% меньше", – сказал климатолог Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас.

По его словам, в феврале мы еще многое увидим, но во второй половине дня станет теплее, пахнет весной.

"Не так долго осталось ждать. Но метеорологический конец зимы наступает, когда среднесуточная температура становится положительной. В феврале ночи могут быть холодными, а дни теплыми, но весна на самом деле приближается. В ближайшую неделю – ее еще не будет, но чего доброго ждать осталось недолго", – сказал Валюкас.

По его словам, средняя температура в феврале будет -2,5 градуса.

"Но от средней температуры могут быть сильные отклонения. В отдельные годы разница бывает значительной. Февраль считается достаточно зимним месяцем, температура в феврале бывает, как в январе", – заметил климатолог.

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