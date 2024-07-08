Хорошие новости для кофеманов: употребление кофе может снизить риски сидячего образа жизни

Не новость, что сидение за столом в течение всего дня может быть вредным для вашего здоровья. Пассивный образ жизни увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но может ли употребление кофе стать решением, которое компенсирует вышеуказанные риски?

Как оказалось, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний непосредственно связано с употреблением этого крепкого напитка.

Ученые из Медицинского колледжа Университета Сучжоу в Китае провели исследование с участием более 10 тысяч человек, за которыми наблюдали в течение 10 лет. Результаты были опубликованы в научном журнале BMC Public Health .