Хорошая погода закончилась: в воскресенье ждет неприятный сюрприз

Самая неспокойная погода ожидается в восточных и южных районах страны. Дневная температура будет примерно на 5-7 градусов ниже, чем в предыдущие дни. На востоке страны будет прохладнее, около 17-18 градусов тепла, там будет собираться больше облаков и возможны более сильные дожди. На западе страны будет облачно с прояснения, местами пройдут дожди, а температура поднимется до 19-21 градуса тепла.

В Вильнюсе будет пасмурно. Ожидаются дожди с грозами. Температура будет колебаться в пределах 17-18 градусов тепла.

В Каунасе будет чуть теплее, но кратковременных дождей и гроз не избежать.

На взморье будет солнечно, вероятность дождя небольшая, но будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура поднимется до 18 градусов.

В понедельник будет сухая, слегка пасмурная погода. Ночью будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха упадет до 7-12 градусов тепла, на Куршской косе не опустится ниже 14 градусов. День ожидается солнечным и теплым - 20-23 градуса, на взморье - 19 градусов тепла.