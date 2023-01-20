До сих пор в Литве бесплатно от этого вируса прививали только девочек. Однако после разъяснения экспертов было принято решение прививать и мальчиков. Родители детей старше 11 лет должны обращаться за направлением к семейному врачу.

"Раньше девочек прививали двухвалентной вакциной от ВПЧ. На этот раз Государственная больничная касса купила 9-валентную. Это значит, что она защитить от 9 болезней, вызываемых ВПЧ, значит будет намного эффективнее. Покупка вакцины на два года стоила 3,64 млн. евро", – сказала представитель ГБК Лина Рейнартене.

Вирусы папилломы человека (ВПЧ) - это группа чрезвычайно распространенных и генетически разнородных ДНК-содержащих вирусов, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Вирус папилломы человека относится к семейству папилломавирусов. Некоторые из этих вирусов могут стать причиной возникновения рака у мужчин и у женщин. У последних папилломавирус вызывает рак шейки матки.

В тех странах, где людей прививают против ВПЧ, такие заболевания встречаются реже.

ГБК напоминает, что нужно привиться двумя доза,ми вакцины против ВПЧ – с перерывом не меньше 6 месяцев.

В прошлом году в Литве этой вакциной привили 16 500 девочек.