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С 1 февраля 2023 года в Литве всех детей старше 11 лет можно будет бесплатно привить от вируса папилломы человека (ВПЧ). Вакцину оплачивают из Фонда обязательного страхования здоровья.
Vaikų skiepijimas nuo COVID-19
Vaikų skiepijimas nuo COVID-19
© AFP/Scanpix

До сих пор в Литве бесплатно от этого вируса прививали только девочек. Однако после разъяснения экспертов было принято решение прививать и мальчиков. Родители детей старше 11 лет должны обращаться за направлением к семейному врачу.

"Раньше девочек прививали двухвалентной вакциной от ВПЧ. На этот раз Государственная больничная касса купила 9-валентную. Это значит, что она защитить от 9 болезней, вызываемых ВПЧ, значит будет намного эффективнее. Покупка вакцины на два года стоила 3,64 млн. евро", – сказала представитель ГБК Лина Рейнартене.

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Вирусы папилломы человека (ВПЧ) - это группа чрезвычайно распространенных и генетически разнородных ДНК-содержащих вирусов, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Вирус папилломы человека относится к семейству папилломавирусов. Некоторые из этих вирусов могут стать причиной возникновения рака у мужчин и у женщин. У последних папилломавирус вызывает рак шейки матки.

В тех странах, где людей прививают против ВПЧ, такие заболевания встречаются реже.

ГБК напоминает, что нужно привиться двумя доза,ми вакцины против ВПЧ – с перерывом не меньше 6 месяцев.

В прошлом году в Литве этой вакциной привили 16 500 девочек.

Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius
Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius
© Organizacijos nuotr.

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