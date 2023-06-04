Днем будет 16–21 градусов тепла, теплее всего будет в Таурагском, Мариямпольском и Алитусском округах, прохладнее – у моря и в окрестностях Паневежиса и Утены.
В ночь на понедельник давление поднимется, облака рассеются, небо прояснится. Особых осадков не ожидается. Ночью будет всего 3–8 градусов тепла, на поверхности почвы прогнозируют заморозки (особенно на севере и на западе страны) до 0–4 градусов мороза.
В понедельник днем погоду обусловит зона высокого давления, поэтому ожидается малооблачная погода, особых осадков не прогнозируют. Станет немного теплее, поэтому после обеда воздух прогреется до 18–23 градусов, только у моря будет 16 градусов тепла.
В ночь на вторник будет ясно, без осадков. Ночью будет 6–11, днем 21–26 градусов тепла, только у моря будет немного прохладнее.
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