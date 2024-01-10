Хорошая новость для любителей более мягкой погоды: холода отступили

Очень интересно и распределение температуры по территории страны - между западной и восточной частями разница может составлять 5-10 градусов, а иногда и больше.
Однако жителей, которые предпочитают более мягкую погоду, среда порадует. Днем будет пасмурно, местами выпадет небольшой снег, мокрый снег. При отрицательной температуре, особенно ночью и утром, прогнозируют гололед. В большинстве районов будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, теплее будет у моря.
В ночь на четверг местами ожидаются смешанные осадки, они будут необильными. Там, где ожидается ниже нуля, прогнозируют гололед. Будет дуть сильный ветер, порывы до 9-14 м/с, местами до 15-17 м/с. Днем ветер будет сменяться с западного на северный. Ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, а в четверг днем будет от 0 до 5 градусов тепла.
В конце недели снова похолодает. В пятницу ночью будет 7-12 градусов мороза, а из-за сильного ветра, порывы которого будут достигать 7-12 м/с ощущаемая температура будет еще ниже. У моря будет 4-6 градусов мороза.
В пятницу днем в большинстве районов ожидаются смешанные осадки, в основном снег. Местами прогнозируют гололед. Ветер немного успокоится. Днем будет 1-6 градусов мороза, на востоке местами до 8 градусов ниже нуля, а у моря будет 0-3 градуса тепла.