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Воскресное утро будет прохладным, но днем ​​ситуация начнет меняться. Температура будет постепенно повышаться и днем достигнет 12-16, на юге Литвы местами 17 градусов тепла.
Холодную весеннюю погоду внезапно сменит летнее тепло
© DELFI / Andrius Ufartas

Облака интенсивного дождя не обещают, только в некоторых северо-западных районах пройдет небольшой. Ветер с юга усилится до 7-12 м / с.

Юго-восточный ветер останется достаточно сильным и в понедельник. Ночью - 6-11 м / с, днем ​​9-14 м / с, местами порывы достигнут 15 м / с. Дождевые облака наконец-то не появятся в нашей стране. С юга в Литву начнет проникать волна тепла. Ночью будет 5-10 градусов тепла.

Днем мы сможем насладиться летним теплом. Максимальная температура внезапно подскочит до 18-23 градусов.

В середине недели сохранится сухая и очень теплая погода.

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