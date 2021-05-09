Холодную весеннюю погоду внезапно сменит летнее тепло

Облака интенсивного дождя не обещают, только в некоторых северо-западных районах пройдет небольшой. Ветер с юга усилится до 7-12 м / с.
Юго-восточный ветер останется достаточно сильным и в понедельник. Ночью - 6-11 м / с, днем 9-14 м / с, местами порывы достигнут 15 м / с. Дождевые облака наконец-то не появятся в нашей стране. С юга в Литву начнет проникать волна тепла. Ночью будет 5-10 градусов тепла.
Днем мы сможем насладиться летним теплом. Максимальная температура внезапно подскочит до 18-23 градусов.
В середине недели сохранится сухая и очень теплая погода.
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