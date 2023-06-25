Холоднее не станет: Европа – самый быстро нагревающийся континент в мире

С 1980-х годов потепление на континенте вдвое превышает среднемировые показатели, свидетельствуют данные двух организаций в их совместном ежегодном докладе "Состояние климата в Европе 2022", опубликованном в понедельник, 19 июня.

В нем, например, указывается, что в 2022 году в Европе было примерно на 2,3°C теплее, чем в конце XIX века. Потепление резко усилилось с 1990-х годов, несколько раз побив температурные рекорды.

В некоторых регионах наблюдались более экстремальные изменения, чем в других: температура примерно на 2°C выше средней в большей части Западной Европы и даже превышает 3,5°C в регионах, близких к Арктике.

Продолжатся ли рекордные тепловые волны в Европе?

Лето 2022 года стало самым жарким за всю историю наблюдений во многих европейских странах.