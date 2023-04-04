Холодная весна смешивает карты: специалисты рекомендуют не спешить со сменой шин

"С 10 апреля, согласно ПДД, нельзя использовать шипованные шины. Обычно такие шины используют люди, живущие за городом и владельцы усадеб. Этим водителям надо быть очень осторожными и следить за погодными условиями", – сказал представитель страховой компании BTA Андрюс Гаспаравичюс.

По словам Гаспаравичюса, водители, которые используют обычные зимние шины, будут в большей безопасности, поскольку нет требования менять зимние шины до определенной даты.

Пресс-секретарь Литовской гидрометеорологической службы Гитис Валайка сказал, что в первой половине апреля этого года температура будет ниже характерной многолетней.

"К сожалению, таких теплых дней, какие были во второй половине марта, еще придется подождать, в начале апреля в Литву идет холодная масса воздуха. Днем будет чуть выше нуля, ночи будут холодными. Будет идти снег. Возможен гололед. Поэтому на самом деле не стоит спешить со сменой шин. Спокойствия ради, стоит повременить", – сказал Валайка.

Министерство транспорта и коммуникаций информирует, что менять срок использования шипованной резины не планируют. Правда, если погода будет холодной, к этому вопросу могут вернуться.

"Водители должны оценить ситуацию на дорогах, ее безопасность. Если вы уже поменяли шины на летние и сомневаетесь в том, что поездка на авто будет безопасной, выбирайте альтернативные способы перемещения. Водителей, которые ездят на обычных зимних шинах мы призываем следить за погодой, особенно за ночными температурами. Когда будете уверены, что температура не опустится ниже 2–3 градусов, можете смело менять шины", – сказал Гаспаравичюс.

По словам Рамунаса Мацкявичюса, наблюдателя правления Литовской ассоциации автосервисов, весенняя смена шин от осенней отличается тем, что тут спешить нельзя.

"Согласно ПДД, с 10 ноября по 31 марта запрещается ездить на летних шинах. Если водители слишком рано поменяют шины на летние, их ждет неприятный опыт общения с полицией. Однако мудрые водители заранее записываются на замену шин", – сказал он.

По словам Мацкявичюса, часть водителей и летом ездит на зимних шинах, чтобы износить до конца старую резину. Законом это не запрещено, но, по словам эксперта, так сэкономить не получится, а опасность увеличится.

"Как говориться, то, что подходит для всех случаев, обычно ни для чего не подходит, так и с универсальными шинами. Формально, они подходят для всех сезонов, но не отличаются хорошими техническими данными ни зимой, ни летом. Еще хуже, когда на зимней резине ездят летом – тормозной путь таких шин длиннее, и расход топлива растет", – сказал специалист.

По его словам, в этом году стоимость замены шин будет на 5–10% diвыше, чем в прошлом году. "Рост цен не должен удивлять – автосервисы подстраиваются под общий уровень инфляции", – сказал Мацкявичюс.

Специалисты напоминают и об основных способах утилизации отслуживших шин.

"Если вы будете менять шины там, где их купили – все просто. Новые ставят, старые оставляете в автосервисе, поскольку стоимость утилизации входит в стоимость продажи. Можно отдать старые шины продавцу. Если вы купили шины в одном месте, а меняете - в другом, то придется заплатить за услугу", – сказал глава автосервисов Ausegra Арвидас Гайлюшас.

Платить надо потому, что автосервисы, не торгующие шинами, сами должны утилизировать шины. Стоимость утилизации - 20–25 центов за 1 кг без НДС (или около 12 евро за комплект, если шины стандартные).

Раз в год комплект шин водители могут бесплатно сдать на специальных площадках для крупногабаритного мусора.