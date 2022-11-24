Холода понемногу уходят: двое суток жителей Литвы ждет опасное явление

С утра местами пойдет небольшой снег, но более сильные осадки прогнозируют после обеда. До вечера зона осадков охватит юго-восточную часть страны. В основном будет идти снег, ожидается гололед, а к вечеру на юго-западе пойдет дождь при минусовой температуре. Днем будет от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В пятницу ночью циклон пройдет еще дальше, поэтому будет облачно. Во многих районах ожидается снег. Местами будет идти дождь при минусовой температуре, прогнозируют гололед. Ночью будет 0–5 градусов мороза.
В пятницу днем циклон не уйдет. Будет пасмурно, во многих районах пройдет снег. Местами - дождь при минусовой температуре, гололед. Температура будет немного выше, чем в четверг днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
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