Холода из Литвы уходят: перемены начнутся с понедельника

В понедельник ожидаются более явные перемены. Ночью местами еще выпадет снег. Кое-где ожидается гололед. Ночью будет 2-7 градусов мороза, на западе от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. Днем ожидаются смешанные осадки. Воздух прогреется до 0-4 градусов тепла.
Во вторник будет еще больше смешанных осадков, дождя, но станет еще немного теплее.
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