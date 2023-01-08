Холода из Литвы уходят: перемены начнутся с понедельника

В понедельник ожидаются более явные перемены. Ночью местами еще выпадет снег. Кое-где ожидается гололед. Ночью будет 2-7 градусов мороза, на западе от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. Днем ожидаются смешанные осадки. Воздух прогреется до 0-4 градусов тепла.

Во вторник будет еще больше смешанных осадков, дождя, но станет еще немного теплее.