Холод и сырость могли ухудшить состояние горевшего многоквартирного дома в Вильнюсе

Открытые конструкции поврежденного взрывом дома закрыли лишь через неделю. В самые сильные морозы некоторые квартиры с выбитыми стеклами в окнах стояли открытыми, лишь 9 января эти проемы закрыли, чтобы внутрь не попадали сырость и холод.

Преподаватель Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса (VILNIUS TECH) Арнольдас Шнейдерис сказал, что вода, холод и лед влияют на конструкции любой постройки. Железобетон - не исключение, но, по словам ученого, в бывает еще хуже, если здание кирпичное и без отделки.

"Кирпичи бывают разные – керамические, пустотелые, силикатные, силикатные блоки и т.д., каждый материал реагирует по-своему", – сказал Шнейдерис.

Повреждить железобетонные конструкции, по словам ученого, сложнее, поскольку они меньше впитывают влагу. Но если влага попадает в соединения, то вода начинает их разрушать.