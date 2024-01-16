Холод и электромобиль — что нужно знать

Важно прогревать батареи
Как отмечает эксперт Ignitis, скорость зарядки зависит не только от мощности зарядной станции, но и от температуры батареи электромобиля. Батарея электромобиля не должна охлаждаться до низких температур и наиболее эффективна при комнатной температуре — около 20 °C.
"Если вы начнете заряжать батарею до того, как она нагреется, вы можете быть неприятно удивлены, обнаружив, что скорость зарядки значительно ниже обычной. Это зависит не от станции, а от температуры электромобиля и, в частности, его батареи. Даже очень мощная зарядная станция не может выдать больше энергии, чем может принять аккумулятор. Ограничение мощности контролируется внутренним зарядным устройством электромобиля. Оно оценивает состояние батареи и выдает столько энергии, сколько батарея может принять в данный момент. Во время зарядки батарея нагревается естественным образом или дополнительно подогревается системами автомобиля, поэтому скорость зарядки постепенно увеличивается", — комментирует Шершнев.
Важно помнить, что аккумуляторы многих электромобилей оснащены электронагревательными элементами, которые автоматически активируются при похолодании. Эта функция требует энергии, поэтому эксперт по электромобилям напоминает, что не стоит в холодные дни оставлять электромобиль с балансом батареи менее 20 %.
Почему электромобили заряжаются медленнее на холоде
" Если коротко, то все именно так, — говорит Шершнёвас, — электромобиль действительно медленнее заряжается на холоде". Он добавляет, что то, насколько медленнее, будет заряжаться ваш автомобиль, зависит от типа батареи и ее химического состава.
"Разные типы батарей не одинаково чувствительны к холоду. Химические вещества в батарее также влияют на скорость зарядки. Например, батареи электромобилей с повышенным содержанием кобальта обычно более устойчивы к холоду. Однако в новейших батареях для электромобилей кобальт встречается реже из-за сложности извлечения этого химического элемента", — поясняет эксперт Ignitis.
Как быстрее зарядить электромобиль зимой
Шершнёв напоминает, что зарядка электромобиля будет происходить быстрее, если в начале сеанса аккумулятор уже имеет оптимальную температуру. Прогреть батарею можно автоматически, используя функциональные возможности вашего электромобиля или запланировав зарядку заранее.
Кроме того, по словам эксперта Ignitis, некоторые модели электромобилей оснащены функцией автоматического подогрева батареи, которую можно активировать кнопкой на дисплее. Если у вас именно такой электромобиль, не забудьте активировать эту функцию перед сеансом быстрой зарядки.
Что поможет поддерживать оптимальную температуру
У некоторых электромобилей имеется зимний режим, поэтому зимой стоит его использовать.
Еще один совет экспертов: более динамичный стиль вождения — большее ускорение и частое использование рекуперативного торможения — активнее прогревает батарею. Разумеется, при этом необходимо соблюдать правила безопасности и учитывать погодные и дорожные условия.
По возможности заряжайте электромобиль после поездки, пока батарея еще теплая, а не перед ней. Даже при арктическом морозе, если батарея электромобиля имеет оптимальную температуру, скорость зарядки может не сильно отличаться от зарядки в теплые дни.
Поэтому главный совет при поездках зимой — не ожидайте такой же скорости зарядки от холодного аккумулятора электромобиля, как летом, а для достижения аналогичной скорости зарядки помните о правилах прогрева аккумуляторов электромобилей.