Часть центральных улиц города часто закрывают во время разных мероприятий, однако на этот раз было решено расширить число закрытых улиц, что вызвало волну возмущения среди жителей. Без внимания не оставили и громкую музыку, которая играла для мотивации бегунов. В социальных сетях появился шквал возмущенных комментариев.

"Разве это нормально, когда в воскресенье с 8 ч. утра на полную громкость включают "бумчики"? Я проснулась от такого шума, будто проходил фестиваль, я не поняла, что это за музыка! Думала, соседи сошли с ума, а это, оказывается, на ул. Вокечу поставили колонки и какой-то диджей на полную мощность включает "бумчики"!!! Вокруг живут дети и пожилые люди, а вы даете разрешение на такую музыку в воскресенье с 8 ч. утра???", – вопрошала у муниципалитета Эмилия.



Громкая музыка и перекрытые дороги вызвали недовольство у жителей Науяместиса, Ужуписа, Пауписа. Часть жителей была возмущена тем, что в центр города не ездил общественный транспорт.

Но были и те, кто призывал потерпеть, поскольку ограничения - временные.

"Каждый год одно и то же, может, пора смириться с тем, что в центре проходят рождественские ярмарки, спортивные состязания, различные мероприятия. Может и елку в парке Вингис устанавливать, чтобы бедный центр не стал центром притяжения людей и мероприятий, каким должен быть?", – с иронией вопрошала Юстина.



"Ну и куда-же вам мешали добраться в такую погоду? Я живу в Старом городе, но мне все нравится. Уже месяц назад об ограничениях сообщали. В городе полно временных стендов, в интернете есть информация, а на картах Waze движение направляют по тем улицам, где не проходит марафон", – удивлялась Бригита из Вильнюса.

Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Очевидно, что у каждого мероприятия есть свои плюсы и минусы.