Хакеры украли данные Каунасского технологического университета и продают их на "черном рынке"

 
ru.DELFI.lt
Kauno technologijos universitetas (KTU)
Kauno technologijos universitetas (KTU)
ФОТО: DELFI / Paulius Garkauskas
8 декабря 2023 года была совершена кибератака, во время которой были похищены личные данные студентов и преподавателей Каунасского технологического университета (КТУ).

На данный момент за один пакет таких данных на "черном рынке" в интернете (darknet) просят 8 биткоинов, это около 315 000 евро, пишет портал lrytas.lt.

По данным источника Lrytas.lt, данные продает группировка Rhysida. Хакеры в течение нескольких недель скачивали важные данные из систем КТУ.

Пресс-секретарь КТУ Мантас Лапинскас сказал, что в ходе внутреннего расследования выяснили, что во время инцидента произошел несанкционированный доступ к данным людей и другой информации.

"В ходе инцидента злоумышленники могли получить несанкционированный доступ к следующим данным работников КТУ: имя, фамилия, персональный код, адрес, номер телефона, адрес эл. почты, номер автомобиля", – перечислил он.

Несмотря на то, что в публичном пространстве появилась информация с фотографиями конкретных документов работников университета, КТУ отмечает, что копий документов в их системе не было.

Из-за этого преступления община университета может столкнуться с тем, что без ведома отдельных ее членов, могут возникнуть попытки действия от их имени, могут быть даже случаи присвоения личности, перенятия рабочих и личных профилей в социальных сетях.

Университет продолжает расследовать инцидент, сотрудничает с Государственной инспекцией по защите данных и полицией, восстанавливает системы. Своим членам КТУ рекомендует:

изменить пароли подключения к информационной системе КТУ;
внимательно оценивать содержание приходящих на эл. почту писем, следить за деятельностью в ИТ;
не переходить по неизвестным ссылкам, не подтверждать сообщения в телефоне;
в случае любого подозрения сразу же поменять пароли, а о подозрительных действиях информировать своего руководителя и поменять все пароли, если они совпадают с паролями, использовавшимися в системе КТУ.

Сообщается, что подробности об атаке и дальнейших действия работники и студенты КТУ могут получить по эл. почте: bendruomene@ktu.lt.

Kauno technologijos universitetas (KTU)
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