Хакеры атаковали ярмарку, которая собирала пожертвования для жителей Украины

"Сегодня ночью против аккаунта ярмарки в Instagram были совершены незаконные действия, были атакованы аккаунты организаторов и художников в Facebook, подключения к личным ящикам электронной почты", — говорится в сообщении ВХА в пятницу.
В связи с этими действиями академия обратилась в правоохранительные органы, в Национальный центр кибербезопасности. Сообщается, что ярмарка, которая собирает финансовую поддержку для жителей Украины, продлится дольше, чем планировалось.
Общественность ВХА подозревает, что использование персональных данных и профилей организаторов ярмарки в интернете направлено на срыв успешного сбора средств для Украины, страдающей от войны.
На ярмарке уже продали произведения искусства на сумму более 12 тысяч евро, все эти деньги направляются Литовскому Красному Кресту и организации Blue/Yellow.
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