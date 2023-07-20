Хакерской атаке подвергся аккаунт полковника запаса: логично думать, что это связано с Кремлем

А. Навис считает, что эта хакерская атака может быть связана с "кремлевскими друзьями".

"Те, кто это сделал, вероятно, сделали это не потому, что хотели продемонстрировать свою способность сделать это, а из-за того, что мы делаем с Миндаугасом (Сеюнасом — ELTA) — что мы ежедневно пишем, что мы ежедневно говорим обществу, что мы ежедневно делаем на Западе", – сказал А. Навис в четверг в передаче Atviras pokalbis (Откровенный разговор) радиостанции Žinių radijas.

"Я бы сказал, логично было бы предположить, что это связано с кремлевскими друзьями", — сказал полковник запаса.

По словам А. Нависа, взлом его социальных сетей дело рук нерядовых хакеров. По мнению полковника, такая атака требовала особых усилий.

"Понятно, что взлом осуществлялся по нескольким направлениям, а не только из моего аккаунта. Другое дело, что мой личный аккаунт был защищен хорошими средствами", — пояснил он.

"Рядовые мошенники этого бы не сделали", — добавил А. Навис.