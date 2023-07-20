Хакерской атаке подвергся аккаунт полковника запаса: логично думать, что это связано с Кремлем

А. Навис считает, что эта хакерская атака может быть связана с "кремлевскими друзьями".
"Те, кто это сделал, вероятно, сделали это не потому, что хотели продемонстрировать свою способность сделать это, а из-за того, что мы делаем с Миндаугасом (Сеюнасом — ELTA) — что мы ежедневно пишем, что мы ежедневно говорим обществу, что мы ежедневно делаем на Западе", – сказал А. Навис в четверг в передаче Atviras pokalbis (Откровенный разговор) радиостанции Žinių radijas.
"Я бы сказал, логично было бы предположить, что это связано с кремлевскими друзьями", — сказал полковник запаса.
По словам А. Нависа, взлом его социальных сетей дело рук нерядовых хакеров. По мнению полковника, такая атака требовала особых усилий.
"Понятно, что взлом осуществлялся по нескольким направлениям, а не только из моего аккаунта. Другое дело, что мой личный аккаунт был защищен хорошими средствами", — пояснил он.
"Рядовые мошенники этого бы не сделали", — добавил А. Навис.
И все же он подчеркнул, что вместе со своим коллегой руководителем Агентства информационной безопасности общества М. Сеюнасом считает эту атаку "одной из лучших оценок своей деятельности".
"Мы кому-то попали в больное место. Этот кто-то очень недоволен этим, потому что организация этого, все же, работа нерядовых, необычных хакеров", — пояснил полковник запаса.
Аккаунт А. Нависа в социальной сети Facebook был взломан в среду. Через аккаунт одного из основателей "Агентства информационной безопасности общества" стала распространяться информация, связанная с террористическими преступлениями и детской порнографией.
По словам полковника запаса, представители Meta были тотчас поставлены в известность. Однако, посетовал он, компания демонстрирует беспомощность и ничего не может сделать.
"Видимо, Meta прекрасно понимает, что происходит, но они ничего не могут сделать", — сказал он, добавив, что отчет о взломе он получил от Meta примерно через 7 минут после инцидента.
По его словам, начато досудебное расследование по факту незаконного подключения к информационной системе и хранения порнографического контента.