Гулявшие у моря девушки помогли спасати детеныша тюленя

"Во вторник вечером в центр спасения детенышей тюленей привезли троих малышей: одного из Смильтине, двоих – из Швянтои. Один из них не выжил", - писали сотрудники Литовского морского музея.
Одному малышу повезло. Его заметили Кристина и Бируте, приехавшие на море из Каунаса. Они пришли к морю, чтобы полюбоваться на закат.
"Мы шли посмотреть на закат и увидели детеныша тюленя, – рассказала Кристина. – Мы спросили у находившихся рядом людей, вызвали ли они помощь, те сказали, что давно уже звонили по номеру 112, но никто не приехал. Тогда я позвонила по номеру 112, меня соединили с Морским музеем. Меня заверили, что уже едут, попросили дождаться спасателей из ПП "Будь моим другом". Мы были с детенышем, пока его не забрали. Спасибо всем, кто помог!".
Биолог ЛММ Арунас Грушас сказал, что малыш чувствует себя хорошо. Он находится в реабилитационном центре с другими 18 детенышами.
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