"Сегодня у моря я заметила птицу на берегу. Я взяла ее на руки и увидела, что она запуталась в сети. Вместе с проходившим мимо Шарунасом мы освободили птицу из пут, правда, руки она нам расклевала до крови. Я счастлива", – писала она. Женщина спасла тонкоклювую кайру.

Иногда этих птиц принимают за пингвинов.

Женщина сказала, что освобожденная птица перед тем как нырнуть в море уже успокоилась и обернувшись, поблагодарила нас.

"Ее взгляд останется в памяти на всю жизнь", – сказала она.

Тонкоклювая кайра - морская птица. Она обитает в северных странах. В Литве ее наблюдают также не в первый раз. Вероятно, птица попала сюда из Дании или Швеции. Этой историей поделился и приморский региональный парк.

"Тонкоклювую кайру люди называют пингвином, несмотря на то, что она отлично летает. Кайра гнездится на скалах большими стаями. В Балтийском море кайры гнездятся около Швеции. К нашим берегам кайры прилетают зимой, но бывают далеко от берега, на берегу можно увидеть только птиц, с которыми случилось несчастье, например, они отравились нефтью, пластиком, запутались в сетях или заболели.

На фото запутавшаяся в сетях птица. Такие сети - страшное орудие пытки для птиц и рыб", – сказано в сообщении дирекции парка.