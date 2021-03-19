ГСКЛ: первые 3 случая тромбоэмболии в Литве следует расценивать как вероятно связанные с AstraZeneca

Между тем Европейское агентство по лекарствам (ЕАЛ) сообщило, что эта вакцина не связана с общим повышением риска образования кровяных сгустков.
"Реакция оценивалась как вероятная. (...) Нам казалось, что если у человека это случилось и есть период, в течение которого это реально, то мы не можем исключить, что это не связано", - сказала в пятницу BNS старший советник Отдела фармакологической бдительности и информации об отравлениях ГСКЛ Ругиле Пильвинене.
И все же она подчеркнула, что, оценив данные из разных стран, ЕАЛ установила, что вакцина AstraZeneca "не дает риска повышенной тромбоэмболии".
После сообщения ЕАЛ о том, что вакцина AstraZeneca от COVID-19 безопасна и действенна, в Литве с пятницы возобновлена вакцинация этим препаратом.
Вакцинация препаратом AstraZeneca в Литве были остановлена со среды.
Принять такое решение Министерству здравоохранения Литвы рекомендовала ГСКЛ, получившая три сообщения о случая тромбоэмболии, проявившихся после вакцинации.
Целый ряд европейских стран на прошлой неделе остановил вакцинацию этим препаратом из-за случаев образования тромбов, установленных у нескольких десятков из миллионов привитых людей.
ЕАЛ указывает, что в общей сложности число случаев тромбоэмболии, о которых было сообщено после вакцинации, достигает 469, из них 191 - в Европейском экономическом пространстве.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы представил новый порядок вакцинации от коронавируса (1)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...
Вильнюс предлагает разрешить части жителей пользоваться запрещенными услугами (47)
Вильнюсский муниципалитет предлагает осуществить идею...
В центре Вильнюса – пустые витрины: некоторые компании покидают помещения, в которых работали 18 лет (48)
В столице Литвы сейчас пустует масса витрин. Компании...
Предупреждение: при распространении британского штамма сценарии послаблений в Литве будут пересмотрены (1)
Если в Литве будет распространятся британский штамм...
Delfi посетил дзукийский рынок: сколько в этом году будем платить за яйца на Пасху (7)
Рынок в южной части Литвы уже живет пасхальными...