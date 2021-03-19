ГСКЛ: первые 3 случая тромбоэмболии в Литве следует расценивать как вероятно связанные с AstraZeneca

Между тем Европейское агентство по лекарствам (ЕАЛ) сообщило, что эта вакцина не связана с общим повышением риска образования кровяных сгустков.

"Реакция оценивалась как вероятная. (...) Нам казалось, что если у человека это случилось и есть период, в течение которого это реально, то мы не можем исключить, что это не связано", - сказала в пятницу BNS старший советник Отдела фармакологической бдительности и информации об отравлениях ГСКЛ Ругиле Пильвинене.

И все же она подчеркнула, что, оценив данные из разных стран, ЕАЛ установила, что вакцина AstraZeneca "не дает риска повышенной тромбоэмболии".

После сообщения ЕАЛ о том, что вакцина AstraZeneca от COVID-19 безопасна и действенна, в Литве с пятницы возобновлена вакцинация этим препаратом.

Вакцинация препаратом AstraZeneca в Литве были остановлена со среды.

Принять такое решение Министерству здравоохранения Литвы рекомендовала ГСКЛ, получившая три сообщения о случая тромбоэмболии, проявившихся после вакцинации.

Целый ряд европейских стран на прошлой неделе остановил вакцинацию этим препаратом из-за случаев образования тромбов, установленных у нескольких десятков из миллионов привитых людей.

ЕАЛ указывает, что в общей сложности число случаев тромбоэмболии, о которых было сообщено после вакцинации, достигает 469, из них 191 - в Европейском экономическом пространстве.