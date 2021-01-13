13 января погоду в Литве обусловит циклон. Ночью будет идти снег, местами возможна метель. Ветер юго-восточный 8–13 м/с. Температура 1–4 градуса мороза. Днем также будет идти снег. Температура от -2 до 1 градуса тепла.
14 января ночью во многих районах, днем местами пройдет небольшой снег. Будет дуть восточный, северо-восточный ветер (5–10 м/с). Ночью 4–9, днем 3–8 градусов мороза.
15 января значительно похолодает. Местами выпадет небольшой снег. Ночью будет 13–18, на востоке местами -20, на западе 8–12 градусов ниже нуля, днем 10–15 градусов мороза, на востоке местами -17, на западе 6–9 градусов ниже нуля.
16 января местами выпадет небольшой снег. Ночью на востоке будет 17–22°C, на западе 11–16, у моря 9 градусов мороза, днем 11–16, на западе 4–9, у моря 1–3 градусов ниже нуля.
17 января ночью на западе прогнозируют небольшой снег. Ночью на востоке будет 14–19, местами до 22, на западе 7–12, днем 6–11, на западе местами 3–5 градусов ниже нуля.
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