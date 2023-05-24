Ожидается переменная облачность, вероятность дождя невелика. Небольшой дождь возможен лишь местами. Днем будет по-летнему тепло, после обеда воздух прогреется до 22–27 градусов. В большинстве районов будет 24–26 градусов, до 27 воздух прогреется на юго-западе страны, у моря и местами на востоке будет 22–23 градуса.

В четверг ночью облака рассеются, будет ясно, без дождя. Ночью будет 9–14 градусов тепла. В четверг днем облачность увеличится, вероятность осадков будет невелика, лишь местами возможны кратковременные дожди. Днем будет 22–27, на западе 18–21 градус тепла.

В пятницу над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, начнутся перемены. Прогнозируют переменную облачность, местами пройдут небольшие дожди. Усилится ветер. Ночью будет 7–12, а днем 18–23, на западе – 15–17 градусов тепла.