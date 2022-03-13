Грядет потепление: местами воздух прогреется до 5-10 градусов

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Сегодня, в воскресенье, антициклон в нашей стране вернет свои позиции. Днем небо будет ясным, ветер переменчивый, едва ощутимый.

Максимальная температура воздуха на востоке и юге страны составит 4-6, на остальной территории 7-9 градусов тепла.

В понедельник Литва останется в северной части антициклона. Ночь будет ясной, без осадков. Ветра почти не будет. Температура воздуха ночью понизится до 1-6 градусов тепла, а в отдельных районах юго-восточной части страны может подняться до 8 градусов тепла. День будет достаточно солнечным и сухим. Будет дуть слабый южный ветер. Воздух прогреется до 5-10 градусов тепла.

Во вторник погода изменится: с запада приближаются области пониженного давления. Ночью будет больше облаков, но вероятность осадков останется низкой. Будет дуть легкий южный ветер. Ночью ожидается 0–5 градусов мороза, температура на Куршской косе будет колебаться в районе 1 градуса тепла.

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