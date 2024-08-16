Грядет перемена погоды: засушливый период снова сменится дождем

В воскресенье вечером погодные условия останутся такими же. Прогнозируется небольшой дождь и только на западной окраине страны. Ветер будет слабый, температура составит от 12 до 17 градусов тепла. Циклоны с атмосферным фронтом приблизятся с запада в воскресенье. Во многих местах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Местами может пойти сильный дождь. Ветер сменится с юго-восточного, южного направления, будет умеренной силы, во время грозы местами ожидаются более сильные порывы ветра. Днем температура повысится до 22-27, в южных регионах до 28-30 градусов тепла.