Грустная картина на побережье Балтийского моря: ученые объяснили, что могло произойти и что нужно делать

В комментариях, сообщают, что мертвых тюленей видят и в Паланге, и в Смильтине, члены вышеупомянутой группы задались вопросом, почему на побережье наблюдается такое печальное зрелище.
Заведующий отделом морских млекопитающих и птиц Морского музея Арунас Грушас рассказал новостному порталу „Что происходит в Неринге“, что у него нет точной статистики о том, сколько мертвых тюленей было обнаружено на берегах Балтийского моря в этом году , ведь он сейчас занимается реабилитацией мелких тюленей. „По старой статистике, самая частая (гибель тюленей - авт.) причина - сети. Мы не можем гарантировать, потому что не пойманный - не вор. Просто появление туш тюленей совпадает с линькой, и именно тогда большая часть их выбрасывается на наши берега. Можно сделать вывод, что они все наверняка были в сетях“, - прокомментировал А. Грушас.
Как заявил представитель Морского музея, трупы тюленей, найденные на берегу, позже забирают компании, заключившие договор с муниципалитетом. Он заявил, что все трупы животных собирают на берегу моря организации „Būk mano draugas“ и „Nuaras“.
„Затем их переправляют наш центр, чтобы более-менее выяснить причину, а всех остальные забирают на утилизацию“, - уточнил А.Грушас.
За пять дней – 11 погибших тюленей
Руководитель Клайпедского управления охраны дикой природы Виталис Морозас сообщил новостному порталу, что не может сказать, увеличилось или уменьшилось количество мертвых тюленей, выброшенных на берег в этом году. По его словам, их каждый год находят вдоль всего побережья Литвы.
„Нас также интересует ситуация в Латвии. И здесь не являются исключением случаи, когда тюлени погибают. Здесь нет явления, вызывающего беспокойство. Такая ситуация случается каждый год, потому что, когда их выбрасывают на берег, просто вызывают спецслужбу, чтобы отвезти их. Мы когда-то пытались определить причину смерти, но нам это не удалось. <...> Могут быть естественные причины, естественная смерть, могут быть и другие. В этом году особого ухудшения не заметно, масштабного падения не видно. Тюлени водятся также в Паланге и Клайпеде, вероятно, такая же ситуация и в Нерингском районе“, - рассказал В.Марозас в программе „Что происходит в Неринге“.
Сбор и утилизация трупов тюленей в Смильтине, Клайпедском районе и Клайпеде занимается учреждения Būk mano draugas. Его представитель сказал, что они не успевают ловить трупы тюленей с берега.
„За пять дней 11 тушек тюленей, это трагедия, это ужасно. Раньше было 3-4 в год, а сейчас 11 за пять дней. Мы не успеваем“, - рассказали в приютах для животных новостному порталу „Что происходит в Неринге“ представитель Būk mano draugas.
Что делать, если вы заметили тюленя на берегу?
Балтийские серые тюлени — редкий, находящийся под угрозой исчезновения вид, хотя в Балтийском море уже обитает 10 000 особей, они живут колониями. Поскольку экологическая ситуация на Балтике меняется, этих тюленей становится все больше.
Ежегодно на побережье Литвы находят более 20 брошенных и раненых детенышей тюленей, морских тюленей и птиц. Их лечат, реабилитируют, а когда они окрепнут, выпускают обратно в Балтийское море.
По данным Литовского морского музея, если вы увидите на берегу тюленя, следует сообщить об этом общему телефону помощи 112. Общая информация сотрудниками справочного центра ответственным сотрудникам музея, организуется их доставка в учреждение VšĮ „Būk mano draugas“.
После обнаружения тюленя:
не загонять тюленя обратно в воду,
не кормите животное,
не прикасайтесь к нему,
берегите тюленя от собак и слишком большого количества любопытных людей
Если вы заметили мертвого тюленя сообщите об этом Морскому музею по электронной почте
a.grusas@muziejus.lt arba l.lupeikaite@muziejus.lt.