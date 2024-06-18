Грустная картина на побережье Балтийского моря: ученые объяснили, что могло произойти и что нужно делать

Руководитель Клайпедского управления охраны дикой природы Виталис Морозас сообщил новостному порталу, что не может сказать, увеличилось или уменьшилось количество мертвых тюленей, выброшенных на берег в этом году. По его словам, их каждый год находят вдоль всего побережья Литвы.



„Нас также интересует ситуация в Латвии. И здесь не являются исключением случаи, когда тюлени погибают. Здесь нет явления, вызывающего беспокойство. Такая ситуация случается каждый год, потому что, когда их выбрасывают на берег, просто вызывают спецслужбу, чтобы отвезти их. Мы когда-то пытались определить причину смерти, но нам это не удалось. <...> Могут быть естественные причины, естественная смерть, могут быть и другие. В этом году особого ухудшения не заметно, масштабного падения не видно. Тюлени водятся также в Паланге и Клайпеде, вероятно, такая же ситуация и в Нерингском районе“, - рассказал В.Марозас в программе „Что происходит в Неринге“.