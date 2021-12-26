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Глава Литовской католической церкви Гинтарас Грушас призывает помочь нелегальным мигрантам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, при этом заявляя, что Литва должна остановить торговлю людьми, осуществляемую государственной "бандой".
Gintaras Grušas
Gintaras Grušas
© DELFI / Josvydas Elinskas

В интервью LRT архиепископ Конференции литовских епископов и председатель Европейского совета епископальных конференций подчеркнул важность обучения Священным Писаниям для оказания помощи любому человеку, оказавшемуся в беде, заявив, что это также относится к мигрантам на границе Литвы с Беларусью.

"К этим людям должно применяться одно правило, независимо от их национальности, религии, культуры - они наши братья и сестры, они люди. Особенно те, кто приехал сюда - мы должны приложить все усилия, чтобы помочь им, узнать об их культуре, помочь им узнать о нашей культуре", - сказал Г. Грушас.

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По его словам, несмотря на эти ценности, главы Литвы, дипломаты и политики "тоже имеют здесь свои обязанности", учитывая реакцию на поток мигрантов, подпитываемый Минском.

"Ситуация напоминает мне то, что мы слышим из Гаити: банды крутятся, похищают людей, требуют выкуп. И если вы просто дадите этот выкуп, вы дадите возможность этой банде действовать так и дальше. Мы должны сделать все, чтобы эта банда, которая уже действует на государственном уровне в политических целях, прекратила торговлю людьми, прекратила использование этих людей в политических целях", - сказал Вильнюсский архиепископ.

"С одной стороны, необходимо остановить. С другой стороны, необходимо помочь. Они наши братья и сестры, и мы должны реагировать соответствующим образом", - добавил он.

Литва, Латвия и Польша за последние шесть месяцев столкнулись с ростом потоков нелегальной миграции через Беларусь. В этом году в Литву попало более 4,2 тысячи мигрантов. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией.

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