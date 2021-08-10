Участники акции группой стояли в здании парламента, рядом с ними ходил поддерживающий их депутат Пятрас Гражулис и его помощник Наглис Путейкис.

С участниками акции побеседовал социал-демократ Томас Бичюнас, он сказал, что выступает против обязательной вакцинации.

"Я не против прививок, (...) но не может быть никакого давления, никакого насилия", – сказал она заметив, что сам привьется, когда у него не будет антител.

Другие участники акции сказали журналистам, что они выступают против принудительной вакцинации, против вакцины от COVID-19, против обязательного тестирования и вакцинации.

Некоторые прикрепили к одежде звезды Давида.

"Нам постоянно лгут. Что говорили сначала? – Кто привьется, тому не нужны будут маски. (…) Дальше что? – Маски для всех, они оказывается могут заразить других, у них тоже происходят мутации. Вопрос: зачем прививаться, если эти вакцины экспериментальные?", – вопрошал один из протестующих.

Другие поддержали его и прибавили, что "уже есть и скончавшиеся"!

"Статистика? Вы не знаете реальную статистику! Жаль, что с нами нет Гвидаса, 41-летний брат которого, абсолютно здоровый человек, привился и умер", – сказала одна из женщин.

Мужчина с желтой звездой на груди сказал Delfi, что официальная статистика лжет.

"Меня заставляют прививаться. Я против насилия", – сказал он.