Группа литовских пограничников отправляется в Латвию: они помогут соседней стране отразить потоки нелегальных мигрантов

Как сообщает СОГГ, эта инициатива организована в связи с тем, что в последнее время Латвия столкнулась с увеличением потоков лиц, пытающихся незаконно пересечь государственную границу.

Планируется, что литовские пограничники при координации своих латвийских коллег будут заниматься мониторингом границы и предотвращать нелегальную миграцию на наиболее проблемных участках. Они будут работать в соседней стране минимум две недели. Позже, как сообщает СОГГ, решения об этой поддержке будут приниматься с учетом ситуации у белорусской границы.

"Литовские сотрудники СОГГ отправляются на эту миссию по оказанию помощи на своем служебном транспорте, со своим оборудованием и оружием. Соседям будут помогать пограничники Пагегяйского и Вильнюсского отрядов СОГГ, а также Отдела специального назначения СОГГ и Управления уголовных расследований", - говорится в сообщении службы.

Расходы, связанные с этим командированием, покрываются за счет средств литовской СОГГ.