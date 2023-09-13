Группа литовских пограничников отправляется в Латвию: они помогут соседней стране отразить потоки нелегальных мигрантов

Как сообщает СОГГ, эта инициатива организована в связи с тем, что в последнее время Латвия столкнулась с увеличением потоков лиц, пытающихся незаконно пересечь государственную границу.
Планируется, что литовские пограничники при координации своих латвийских коллег будут заниматься мониторингом границы и предотвращать нелегальную миграцию на наиболее проблемных участках. Они будут работать в соседней стране минимум две недели. Позже, как сообщает СОГГ, решения об этой поддержке будут приниматься с учетом ситуации у белорусской границы.
"Литовские сотрудники СОГГ отправляются на эту миссию по оказанию помощи на своем служебном транспорте, со своим оборудованием и оружием. Соседям будут помогать пограничники Пагегяйского и Вильнюсского отрядов СОГГ, а также Отдела специального назначения СОГГ и Управления уголовных расследований", - говорится в сообщении службы.
Расходы, связанные с этим командированием, покрываются за счет средств литовской СОГГ.
В последние дни в Латвии регистрируется возросшие потоки мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу из соседней Беларуси. По данным пограничников, за последние три дня внешнюю границу ЕС пытались пересечь 472 человека. Только в воскресенье было предотвращено 246 попыток пересечь границу.
Общее количество незаконных попыток пересечения границы уже превысило 7800 – в прошлом году таких случаев было 5300.
Латвия, как и Польша и Литва, обвиняет белорусского диктатора Александра Лукашенко в организации перевозки мигрантов к внешней границе ЕС и тем самым в оказании давления на Запад. В результате страны усилили безопасность своих границ.