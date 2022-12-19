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Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) информирует, что на прошлой неделе заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом выросла. 12–18 декабря общий показатель заболеваемости составил 1843,5 случая на 100 000 жителей, а 5–11 декабря – 1577,4.
LSMU Kauno ligoninė
LSMU Kauno ligoninė
© DELFI / Nerijus Povilaitis

На прошлой неделе от вызванных гриппом осложнений скончались два человека. Это первые жертвы гриппа в этом сезоне.

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