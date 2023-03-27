За неделю снизилось количество случаев ОРВИ и COVID-19, но выросло число случаев гриппа.

В последние четыре недели в больницах растет число пациентов с гриппом. На прошлой неделе из-за вызванных гриппом осложнений госпитализировали 110 человек, в основном - детей до 17 лет (94). 5 человек находились в отделении интенсивной терапии (4 были в возрасте 2–17 лет).

На прошлой неделе от вызванных гриппом осложнений умерли двое детей: 0–9 и 10–19 лет, они не были привиты от сезонного гриппа и не болели сопутствующими заболеваниями.

Всего в этом сезон в Литве грипп унес жизни 16 человек.