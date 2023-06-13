Grinda сообщает о планах на эту неделю: по каким улицам лучше не ездить

"Мы продолжаем работы на ул. Пилимо. На этой неделе мы проведем ремонт инженерных сетей и будем асфальтировать дорогу", – пишет Grinda.

По ночам работники Grindа будут асфальтировать ул. Жигиманту.

"На этой неделе уложим нижний слой асфальта, но – обратите внимание – здесь работают и другие подрядчики. Продолжается ремонт улицы Жальгирё. По ночам будем снимать верхний слой асфальта", – сказал представитель компании.

На этой неделе также ремонтируют тротуары на ул. Кястучё, Калварию, Жальгирё, Кярнавес, Рудининку и Жигиманту.