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Компания Grinda продолжает ремонтировать дороги в столице, готовясь к саммиту НАТО. Ее представители информируют, что на этой неделе продолжатся работы в Старом городе, пишет madeinvilnius.lt.
Grinda сообщает о планах на эту неделю: по каким улицам лучше не ездить
© Rimvydas Ančerevičius

"Мы продолжаем работы на ул. Пилимо. На этой неделе мы проведем ремонт инженерных сетей и будем асфальтировать дорогу", – пишет Grinda.

По ночам работники Grindа будут асфальтировать ул. Жигиманту.

"На этой неделе уложим нижний слой асфальта, но – обратите внимание – здесь работают и другие подрядчики. Продолжается ремонт улицы Жальгирё. По ночам будем снимать верхний слой асфальта", – сказал представитель компании.

На этой неделе также ремонтируют тротуары на ул. Кястучё, Калварию, Жальгирё, Кярнавес, Рудининку и Жигиманту.

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