Grinda предупреждает: ветер достигнет опасной скорости

"Прогноз погоды заставляет проявить беспокойство: четыре разных метеоисточника показывают, что 3 октября в Вильнюсе поднимется ветер, будет идти дождь. Уже сейчас чувствуются сильные порывы ветра, но после обеда погода станет еще хуже", – сообщает Grindа.
Сами осадки особых хлопот не доставят, но сильные порывы ветра могут нанести вред.
"Дождь особых проблем не доставит: прогнозируют, что он будет идти круглосуточно, но осадки распределены равномерно, поэтому система дождевой канализации с ними справится. Сложнее будет с ветром, который синоптики оценивают как опасный. Он не только будет срывать листья с деревьев, но и будет ломать сучья. Экипажи компании Grindа готовы к быстрому реагированию", – сказано на странице компании.
Сообщается, что может быть нарушено движение транспорта, например, на некоторых улицах могут быть поваленные деревья, сучья. О таких инцидентах компания просит информировать по номеру 1355.
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