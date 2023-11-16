Grinda предупреждает: на дорогах скользко

Тонкий прозрачный слой льда, образующийся на поверхности дороги при температуре воздуха около 0°C, часто называют "черным льдом". Опасность его в том, что он практически не заметен, сообщает компания Grinda и призывает водителей передвигаться осторожно.

Поздняя осенью и в начало зимы, когда температура воздуха очень неустойчива, наиболее опасное время для водителей. Особенно осторожными следует быть ранним утром и поздним вечером. "Черный лед" чаще всего образуется на мостах и эстакадах, так как влага и разница температур на поверхности создают благоприятные условия для образования наледи.

В холодное время года "черный лед" является наиболее частой причиной дорожно-транспортных происшествий: водители не замечают наледи и не снижают скорость. Если при движении вы вдруг чувствуете, что ваш автомобиль заносит, то, скорее всего, вы попали на участок "черного льда" и теперь самое главное — аккуратно и постепенно снижать скорость и плавно выполнять маневры.