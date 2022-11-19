Grinda: мы приложили все усилия, чтобы взять под контроль сложные дорожные условия

"Мы приложили все усилия, чтобы взять ситуацию под контроль. С 20.00 четверга до утра пятницы было совершено достаточное количество рейсов и высыпано большое количество соли, чтобы жители Вильнюса могли безопасно добраться до места назначения. Утром начался очередной снегопад, действия снова стали интенсивными", - сказал Elta Э. Степонавичюс.

Он отметил, что ситуация осложнялась тем, что второй снегопад пришелся на утренний час-пик, что затруднило расчистку улиц.

"Мы столкнулись с определенными трудностями из-за того, что не смогли почистить улицы прямо здесь и сейчас, во время снегопада. Тем более, что максимальной интенсивности снегопад достиг около 13.00, а снег шел довольно долго", - сказал представитель Grinda.

Э. Степонавичюс утверждал, что количество снега, выпавшего в пятницу, не прогнозировалось, и компания была вынуждена реагировать на ситуацию иначе, чем обычно.

"Это количество осадков не прогнозировалось, на самом деле, прогнозы, которые мы регулярно смотрим, не показывали этого количества, поэтому мы были вынуждены реагировать другими способами, все было сделано", — заявил он.