2024.08.05 12:59

Grinda: готовимся к сильному ветру и ливню

 
ru.DELFI.lt
Smarkaus vėjo padariniai Kėdainiuose
Smarkaus vėjo padariniai Kėdainiuose
ФОТО: rinkosaikste.lt

Синоптики сообщают, что к столице Литвы приближаются дождевые облака. Похоже, что в понедельник будет весь день идти дождь разной степени интенсивности, сообщает портал madeinvilnius.lt.

Представители муниципальной компании Grinda говорят, что готовятся к тому, что вечером усилится ветер.

Буря на прошлой неделе показала, что сегодняшние осадки не должны вызывать особого беспокойства – система сбора дождевой воды в городе действует эффективно при дожде средней интенсивности.

Намного более серьезным вызовом будет усиливающийся ветер: трудно сказать, в каком состоянии сейчас поломанные во время прошлой бури сучья, выдержат ли они еще один удар“, – пишут работники компании Grinda.

Grinda призывает жителей не оставлять автомобили под большими деревьями.

О препятствиях на дорогах просьба информировать по номеру 1355.

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