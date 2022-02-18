"В понедельник Департамент статистики сообщил, что в январе инфляция составила 12,4%, это самый высокий показатель с 1996 г. Корзина самых дешевых товаров за месяц подорожала на 6%. Дорожают и услуги. Люди говорят, что все дорожает, жить становится труднее. Значительно выросли цены на коммунальные услуги", – сказал философ Русланас Барановас.

Опрос, проведенный сетью Национальных организаций по снижению нищеты, показал, что каждому восьмому жителю не хватает денег на еду, каждому пятому – на оплату счетов за коммунальные услуги и аренду жилья. По данным на конец прошлого года, в трех крупнейших городах Литвы у 42 000 жителей были долги за коммунальные услуги и отопление.

Директор сети Национальных организаций по снижению нищеты Айсте Адомавичене рассказала о ситуации людей, получающих доходы до 300 евро в месяц.

"Почти половина этих людей говорит, что им сложно оплачивать жилье. У них не хватает денег на оплату коммунальных услуг или аренды. Больше 30% говорят, что им не хватает денег на еду", – заметила она.

По словам Адомавичене, видно, что малоимущие люди находятся в слижной ситуации.

"Как мы выйдем из этого кризиса, прогнозировать сложно, но боюсь, что могут быть люди, которые очень пострадают. Они как-то переживут этот период, хорошо, если они обращаются за компенсациями, кажется, эти компенсации работают. По количеству видно, что число получателей растет, их становится больше, есть и те, кто не обращается или не получает компенсации. И этот рост цен на еду – тут надо повышать доходы жителей, чтобы они могли купить себе еду", – заметила Адомавичене, отметив, что не у всех растут доходы.

"Хорошо, что выросли пенсии. Но если человек получает на 20 евро больше, то мы знаем, куда идут эти деньги, просто, догоняют инфляцию. Но есть доходы, которые долго не растут или растут незначительно. Например, социальная помощь увеличилась всего на два евро. В среднем в 2021 г. помощь на одного человека составляла 107 евро, максимум – 180 евро. И эти люди не получают столько других выплат, чтобы восполнить недостачу, чтобы удовлетворить свои минимальные потребности", – заметила Адомавичене.

По ее словам, некоторые люди не обращаются за помощью из-за стигматизации.

"Есть такая установка - людей называют получателями пособий. Эта стигматизация мешает, человек не хочет обращаться за помощью. Часто люди говорят, что не все так плохо, поэтому за помощью они не обращаются. Но когда слышишь, на какие деньги они живут, волосы встают дыбом, особенно, если речь идет об инвалиде", – заметила она.

Доцент Кафедру социальной политики Екатерина Навицке отметила, что люди разных социальных групп по-разному сталкиваются с инфляцией.

"Видимо, часть людей в силу своих доходов не заметит изменений, а люди из слабых слоев, люди с небольшими доходами, получатели социальной помощи почувствуют это", – заметила она, сказав, что тут могла бы помочь индексация выплат.

"Надо, чтобы порядок индексации был более адекватным. Или вообще выплаты должны увеличить хотя бы до минимального размера потребительских потребностей", – считает Навицке.

"Компенсации за январь получает не намного больше людей, чем в прошлом году, мы не наблюдаем роста числа получателей и за декабрь-ноябрь. Это странно. Может, некоторые еще только заполняют заявки, можно ведь получить компенсацию задним числом, но данные, которые есть на данный момент, показывает, что не все обращаются, кто мог бы. Вопрос, почему люди не обращаются", – задается она вопросом.

По данным за декабрь 2021 г. было 125 000 получателей компенсаций, год назад – 94 000, в январе 2022 г – 107 000, год назад 91 000.