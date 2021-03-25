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Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте 25 марта сделала вторую прививку от коронавируса. Об этом она сообщила в социальной сети фейсбук.
Грибаускайте сделали вторую прививку от коронавируса
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Ну вот и все, отлично. Последняя прививка. Всем жителям Литвы прививки заказаны, используйте, прививайтесь, берегите себя и своих близких", – сказала Грибаускайте.

Первую прививку Грибаускайте сделали 4 марта. Она написала, что ее пригласили на прививку и она поспешила в поликлинику.

"Я официально стала пенсионеркой, поэтому меня пригласили на прививку. Я сразу же поехала, поскольку я доверяю прививкам. Каждый год я делаю прививку от гриппа. А вакцинация от коронавируса – это и моральная обязанность, чтобы не распространять болезнь, не заражать других", – писала она.

Грибаускайте в фейсбуке призвала "не боятся и дать вирусу в кость".

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