Грибаускайте сделали вторую прививку от коронавируса

"Ну вот и все, отлично. Последняя прививка. Всем жителям Литвы прививки заказаны, используйте, прививайтесь, берегите себя и своих близких", – сказала Грибаускайте.

Первую прививку Грибаускайте сделали 4 марта. Она написала, что ее пригласили на прививку и она поспешила в поликлинику.

"Я официально стала пенсионеркой, поэтому меня пригласили на прививку. Я сразу же поехала, поскольку я доверяю прививкам. Каждый год я делаю прививку от гриппа. А вакцинация от коронавируса – это и моральная обязанность, чтобы не распространять болезнь, не заражать других", – писала она.

Грибаускайте в фейсбуке призвала "не боятся и дать вирусу в кость".