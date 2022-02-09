Греческий суд отказался выдавать Литве осужденного за участие в событиях 13 января украинца

"Суд объявил, что отменяет решение суда первой инстанции и освобождает Радкевича в зале суда", - сказал он.
Прокомментировать мотивы решения суда Дмитриадис обещал позже, однако ранее он говорил, что жалоба в суд по поводу выдачи Радкевича основана на аргументах в связи с вероятными процедурными нарушениями со стороны Интерпола и греческой прокуратуры.
Радкевич в сентябре прошлого года был задержан в Греции по выданному Литвой европейскому ордеру на арест, однако ведомства обеих стран долгое время проверяли действительно ли он является тем лицом, которое осуждено за вклад в советскую агрессию в кровавых событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.
Суд выдал европейский ордер на арест Радкевича в августе прошлого года, на его основании украинец и был задержан в Греции.
53-летний Радкевич осужден Вильнюсским окружным судом в Литве на четыре года лишения свободы за то, что управлял танком, участвовавшим в штурме вильнюсского Дома печати.
В декабре он обжаловал этот приговор в Апелляционном суде Литвы (АСЛ). Радкевич был вправе это сделать даже после вступления решения суда в законную силу, потому что его дело в суде первой инстанции рассматривалось заочно. Апелляционный суд еще не вынес свое решение.
В переданном в АСЛ письме украинец выражает опасения в связи с политическим характером его дела. Он сделал такой вывод после слов министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о том, что это дело представляет собой "случай литовского Нюрнберга".
В целом по делу 13 января было осуждено 67 человек, они приговорены к лишению свободы. Большинство обвиняемых осуждены заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдать.
В ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибли при штурме советскими военными подразделениями Вильнюсской телебашни и здания Комитета телевидения и радиовещания.
Советская власть пыталась с помощью военной силы свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза.
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