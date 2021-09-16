Он пришел в парламент в четверг утром. Депутат сказал, что время изоляции истекло, в среду он сдал повторный ПЦР-тест, но когда он пришел в парламент, результата теста еще не было.

"Я ответственный человек, поэтому вчера вечером я сдал тест, ответа еще нет. Может, я еще не могу с вами общаться, придется мне перечислить всех, с кем я говорил, если результат будет положительным", – сказал журналистам Гражулис.

Но даже на всякий случай маску он надевать не стал.

"Я читал, что с трибуны можно говорить без маски", – сказал он.

Депутат сказал, что срок его изоляции истек, он получил европейский сертификат. Гражулис сказал, что переболел легко.

"Я сдавал тест, поскольку несколько дней кашлял. Мне посоветовал врач. Говорит, "может, получишь "паспорт возможностей". Результат был положительным, пришлось изолироваться. Но я не болел, в больнице не лежал, лекарства не пил, изолировался, и получил "паспорт возможностей". (…) С 16 сентября у меня есть этот документ", – сказал Гражулис.

Позже выяснилось, что повторный результат теста был отрицательным.

Гражулис от коронавируса не прививался.