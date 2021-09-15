Портал alfa.lt первый сообщил о том, что депутат заболел коронавирусом. В среду в обед он сообщил порталу alfa.lt, что переболел коронавирусом.
"В позапрошлое воскресенье мне предложили сдать тест на COVID–19. У меня ничего не было, пару раз кашлянул. Ответ был положительный, я должен был изолироваться", – сказал он порталу alfa.lt. Политик порадовался, что особых симптомов у него не было.
Депутаты сказали журналистам LNK, что в течение некоторого времени не видели Гражулиса. Об этом сказали и Саулюс Сквернялис, и Ремигиюс Жемайтайтис.
"Вторая неделя идет, никто не знает. У фракции нет никакой информации", – сказал Жемайтайтис.
В парламенте об исчезновении Гражулиса уже ходят слухи.
"Говорят, что Пятрас заболел ковидом", – сказал Сквернялис. Такую же версию слышал и консерватор Лауринас Кащюнас.
"В понедельник я заходил в кафе Submarinas, а там сидит стратегический партнер Пятраса. Он спрашивает у меня, точно ли у Гражулиса коронавирус", – рассказал LNK Гентвилас.
В парламенте нет не только самого депутата, но и его помощника Наглиса Путейкиса, вместе с которым он ходил на митинги против вакцинации.
Гражулис заявил, что не будет прививаться, даже тогда, когда в парламенте готовились ввести "паспорт возможностей".
"Тестироваться не буду. Из парламента не уйду, пусть выгоняют", – сказал он 12 августа.
30 августа в передаче KK2 он сказал, что нездоров, охрип.
"Наверное, простыл, много пил холодной воды со льдом", – сказал Гражулис.
Гражулиса и Путейкиса не было и на митинге 10 сентября.
Гражулис с пятницы не был и на заседаниях парламента.
Где он, не знает даже спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен, которая также слышала слухи, будто он болен ковидом.
С Гражулисом не может связаться и мать его дочери Бируте Навицкайте. Она в последний раз говорила с ним три недели назад.
"Я слышала, что у него корона, но мне все равно. Пусть сидит закрытый, будет тогда спокойнее", – сказала LNK Навицкайте.
Дозвониться до него смогла лишь староста фракции Рита Тамашунене: "Дозвонилась, спросила. Сказал, что должен быть дома, но скоро вернется на заседания".
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