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Пропал депутат Пятрас Гражулис, который громче других высказывался против вакцинации от коронавируса. Он не ходил на заседания, не отвечал даже на звонки коллег по фракции, в минувшую пятницу не появился на акции протеста. В среду Гражулис удаленно участвовал в заседании Комитета по охране окружающей среды, он постоянно вытирал нос, сказал, что у него насморк.
Petras Gražulis pasirodė Seimo komiteto posėdyje.
Petras Gražulis pasirodė Seimo komiteto posėdyje.

Портал alfa.lt первый сообщил о том, что депутат заболел коронавирусом. В среду в обед он сообщил порталу alfa.lt, что переболел коронавирусом.

"В позапрошлое воскресенье мне предложили сдать тест на COVID–19. У меня ничего не было, пару раз кашлянул. Ответ был положительный, я должен был изолироваться", – сказал он порталу alfa.lt. Политик порадовался, что особых симптомов у него не было.

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Депутаты сказали журналистам LNK, что в течение некоторого времени не видели Гражулиса. Об этом сказали и Саулюс Сквернялис, и Ремигиюс Жемайтайтис.

"Вторая неделя идет, никто не знает. У фракции нет никакой информации", – сказал Жемайтайтис.

В парламенте об исчезновении Гражулиса уже ходят слухи.

"Говорят, что Пятрас заболел ковидом", – сказал Сквернялис. Такую же версию слышал и консерватор Лауринас Кащюнас.

"В понедельник я заходил в кафе Submarinas, а там сидит стратегический партнер Пятраса. Он спрашивает у меня, точно ли у Гражулиса коронавирус", – рассказал LNK Гентвилас.

В парламенте нет не только самого депутата, но и его помощника Наглиса Путейкиса, вместе с которым он ходил на митинги против вакцинации.

Гражулис заявил, что не будет прививаться, даже тогда, когда в парламенте готовились ввести "паспорт возможностей".

Petras Gražulis
Petras Gražulis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Тестироваться не буду. Из парламента не уйду, пусть выгоняют", – сказал он 12 августа.

30 августа в передаче KK2 он сказал, что нездоров, охрип.

"Наверное, простыл, много пил холодной воды со льдом", – сказал Гражулис.

Гражулиса и Путейкиса не было и на митинге 10 сентября.

Гражулис с пятницы не был и на заседаниях парламента.

Где он, не знает даже спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен, которая также слышала слухи, будто он болен ковидом.

Petras Gražulis pasirodė Seimo komiteto posėdyje.
Petras Gražulis pasirodė Seimo komiteto posėdyje.

С Гражулисом не может связаться и мать его дочери Бируте Навицкайте. Она в последний раз говорила с ним три недели назад.

"Я слышала, что у него корона, но мне все равно. Пусть сидит закрытый, будет тогда спокойнее", – сказала LNK Навицкайте.

Дозвониться до него смогла лишь староста фракции Рита Тамашунене: "Дозвонилась, спросила. Сказал, что должен быть дома, но скоро вернется на заседания".

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