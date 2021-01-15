aA
В отношении депутата Пятраса Гражулиса было начато расследование по факту злоупотребления служебным положением. Его бывшая помощница и экс-коммерческий директор компании Judex Патриция Пахматовайте решилась рассказать об этом Службе спецрасследований (ССР). Молодая женщина рассказала, что Гражулис забирал себе ее зарплату помощницы депутата. Политик в передаче на телевидении Lietuvos rytаs представил свою версию этих событий.
Petras Gražulis
Petras Gražulis
© DELFI / Andrius Ufartas

Пахматовайте сказала, что Гражулис - главное лицо в компании Judex, он пользовался ее картами.

"ССР провела расследование и установила, что мы с Патрицией близко общались. (…) Я пошутил, что Judex - моя компания, журналисты об этом писали, зачем мне это отрицать? Было бы хорошо, если бы это было так, но у меня никогда не было и не будет ни одной акции. Что касается карты – поскольку отношения между нами были дружескими, я ей свою карту давал, брал ее.

Статьи по теме:
Лишенному неприкосновенности Гражулису предъявлены подозрения в злоупотреблении полномочиями  (8)
Сейм Литвы лишил неприкосновенности Пятраса Гражулиса  (11)

У женщины были слабости, она быстро тратила деньги. Получит их и через несколько дней снова просит денег. Вот я и брал ее карту и выдавал раз в неделю определенную сумму. Так и выдавал в течение месяца, чтобы хватило денег. Все мы люди, а женщины очень любят наряды, дорогую одежду, хотят быть красивыми, вот и тратят деньги", - сказал Гражулис, заметив, что хотел лишь помочь женщине.

Напомним, что на этой неделе следователи ССР предъявили Гражулису обвинения в совершении преступлений, совершенных в 2015–2017 гг.

"Данные расследования позволяют обоснованно предположить, что депутат Гражулис возможно получал финансовую пользу от одной компании, незаконно действовал в интересах этой компании, чтобы ей не запретили экспорт продукции за границу, – сообщила ССР. – Предполагают, что такими действиями депутат систематически пользовался своим статусом и влиянием представителя высшей власти, унижал достоинство депутата, авторитет, нарушил установленные Конституцией принципы и нарушил депутатскую присягу, поэтому государство понесло большой материальный ущерб".

Ранее сообщалось, что Гражулис помогал решать проблемы компании Judex, когда российские службы нашли в 2015 г. в продукции этой компании листерию. Прокуроры сказали, что Гражулис неоднократно звонил литовским и российским службам, ездил в Калининградскую область, чтобы повлиять на российскую службу, призывал предпринимателей дать взятку о нарушить действующий порядок, а от компании Judex получил материальную выгоду.

Patricija Pachomovaitė ir Petras Gražulis
Patricija Pachomovaitė ir Petras Gražulis
© DELFI montažas

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Генпрокуратура просит лишить неприкосновенности депутата Гражулиса (5)

Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что повторно...

TOP новостей

Žygimantas Pavilionis Filipas Kirkorovas balsuoja Rusijos ambasadoje Vilniuje

Литовский депутат о приезде распространяющих пропаганду иностранных исполнителей: надо запрещать и создать единую систему (664)

После того как стало известно, что компании,...

Профессор о заболевших после прививки врачах: после первой дозы вероятность заражения снижается на 20% (37)

В четверг в Литве сообщили о том, что 79 врачей...

За нарушение карантина депутат Ширинскене получила штраф в размере 250 евро (12)

Отдел коммуникации ГКП Укмергского округа...

Коронавирус в Литве: 1149 новых случаев, умерли 26 человек (8)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1149 новых случаев...

Компенсации за концерты Киркорова и Шафутинского в Литве вызвали скандал, минкульт сожалеет (195)

Вице-министр культуры Литвы , бывшая руководитель...