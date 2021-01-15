Пахматовайте сказала, что Гражулис - главное лицо в компании Judex, он пользовался ее картами.

"ССР провела расследование и установила, что мы с Патрицией близко общались. (…) Я пошутил, что Judex - моя компания, журналисты об этом писали, зачем мне это отрицать? Было бы хорошо, если бы это было так, но у меня никогда не было и не будет ни одной акции. Что касается карты – поскольку отношения между нами были дружескими, я ей свою карту давал, брал ее.

У женщины были слабости, она быстро тратила деньги. Получит их и через несколько дней снова просит денег. Вот я и брал ее карту и выдавал раз в неделю определенную сумму. Так и выдавал в течение месяца, чтобы хватило денег. Все мы люди, а женщины очень любят наряды, дорогую одежду, хотят быть красивыми, вот и тратят деньги", - сказал Гражулис, заметив, что хотел лишь помочь женщине.

Напомним, что на этой неделе следователи ССР предъявили Гражулису обвинения в совершении преступлений, совершенных в 2015–2017 гг.

"Данные расследования позволяют обоснованно предположить, что депутат Гражулис возможно получал финансовую пользу от одной компании, незаконно действовал в интересах этой компании, чтобы ей не запретили экспорт продукции за границу, – сообщила ССР. – Предполагают, что такими действиями депутат систематически пользовался своим статусом и влиянием представителя высшей власти, унижал достоинство депутата, авторитет, нарушил установленные Конституцией принципы и нарушил депутатскую присягу, поэтому государство понесло большой материальный ущерб".

Ранее сообщалось, что Гражулис помогал решать проблемы компании Judex, когда российские службы нашли в 2015 г. в продукции этой компании листерию. Прокуроры сказали, что Гражулис неоднократно звонил литовским и российским службам, ездил в Калининградскую область, чтобы повлиять на российскую службу, призывал предпринимателей дать взятку о нарушить действующий порядок, а от компании Judex получил материальную выгоду.