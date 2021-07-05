Гражданский иск планируется подать в литовский суд осенью этого года.

"Горбачев не фигурирует в уголовном деле (по которому уже объявлен приговор), в его отношении ведомства не осуществляли никаких действий преследования, его роль и ответственность не оценены", – сказал Повилайтис.

Он считает, что в уголовном деле о событиях 13 января, по которому уже объявлен приговор 67 лицам, остались без оценки роль и ответственность советского президента и верховного главнокомандующего вооруженными силами Горбачева, поэтому Повилайтис планирует поднять вопрос ответственности в порядке гражданского процесса.

"Поскольку Генпрокуратура Литовской Республики отказалась возбуждать вопрос об ответственности Горбачева в рамках уголовных процессов, я как гражданин хочу поднять вопрос об ответственности Горбачева за убийства 13 января в гражданском процессе, и подать гражданский иск. Многие годы я пытался убедить прокуроров в том, что они должны проводить досудебное расследование халатного выполнения обязанностей верховного главнокомандующего. Поскольку прокуроры категорически отказывались начинать и проводить досудебное расследование, остается последнее средство – поднимать вопрос ответственности лично. Подачу гражданского иска я считаю последней возможностью выяснить ответственность Гобачева", – сказал Повилайтис.

"Лица более низкого ранга привлечены к ответственности, а в адрес верховного главнокомандующего – никаких обвинений, это какое-то недоразумение", – добавил сын погибшего.

Повилайтис не назвал сумму иска, он считает, что это не существенно, это теоретическая часть процесса. Кроме того, он сомневается в том, что ущерб удастся взыскать.

В рамках уголовного дела о событиях 13 января, по которому уже объявлен обвинительный приговор, Повилайтису и его матери присуждено с осужденных возмещение морального ущерба.

Солидарно с осужденных пострадавшему Робертасу Повилайтису присуждены 50 000 евро, Оне Повилайтене – 75 000 евро морального ущерба, Литовскому государству – 10,8 млн. евро материального ущерба.

27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд (ВОС) вынес приговоры за преступления против человечности и военные преступления в общей сложности 67-и гражданам России, Беларуси и Украины, они получили от четырех до 14-и лет лишения свободы.

Отец троих детей, Аполинарас Юозас Повилайтис, был застрелен в ночь 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни. Он умер в возрасте 53 лет.

На тот момент истцу Повилайтису было 14 лет, в семье, кроме него, росли еще два ребенка.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибли 14 человек, больше тысячи мирных жителей пострадали.

Советская власть попыталась военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.