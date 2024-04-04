Граждане Литвы высказали свое мнение о дополнительном финансировании обороны: участвовать должны все

59% участников опроса сказали, что одобрили бы введение так называемого налога на оборону, о котором сейчас ведутся дискуссии. 41% не поддерживает эту идею:

Всего 32,4% молодежи 18–24 лет одобряет дополнительный налог на оборону, а 68% выступает против.

В свою очередь этот налог поддерживает две трети пожилых людей (старше 65 лет).

Такие планы больше поддерживает больше мужчин (62%), чем женщин (55,4%).

Кроме того, жители крупных городов поддерживают этот налог (65,9%), а жители небольших населенных пунктов и деревень относятся к нему скептически.