Граждане Литвы высказали свое мнение о дополнительном финансировании обороны: участвовать должны все

59% участников опроса сказали, что одобрили бы введение так называемого налога на оборону, о котором сейчас ведутся дискуссии. 41% не поддерживает эту идею:
Всего 32,4% молодежи 18–24 лет одобряет дополнительный налог на оборону, а 68% выступает против.
В свою очередь этот налог поддерживает две трети пожилых людей (старше 65 лет).
Такие планы больше поддерживает больше мужчин (62%), чем женщин (55,4%).
Кроме того, жители крупных городов поддерживают этот налог (65,9%), а жители небольших населенных пунктов и деревень относятся к нему скептически.
Две трети людей с высшим или неоконченным высшим образованием склонны одобрить этот налог, люди без высшего придерживаются иной позиции – большая часть выступает против (особенно это касается лиц с начальным образованием и неоконченным средним – не одобряют 66%).
Специалисты, служащие, руководители, предприниматели больше склонны поддержать такую инициативу, а рабочие и домохозяйки, безработные выступают против (28%).
Люди с доходами до 300 евро не склонны охотно одобрять это предложения (28%), больше всего идею поддерживают лица с доходами выше 900 евро (67%):
Налог на оборону, о котором сейчас говорят некоторые политики, - это скорее обобщенное название разных источников финансирования, но никакие новые источники никто не упоминает, просто меняется пропорция "обычных" налогов (см. ниже).
Delfi интересовался у респондентов, в какой форме должен собираться дополнительный налог. Почти 60% сказали, что источники должны быть разными - и жители, и бизнес, и кредитование:
Второй по популярности вариант (19%) – налогообложение бизнеса или введение нового налога и только 4% считают, что надо повышать налоги для жителей. Кредитование государства жителями тоже не пользуется популярностью.
Больше всего дополнительный налог для бизнеса хотела бы ввести молодежь 18–24 лет (48%), такой же позиции придерживается и 36% респондентов в группе 25–34 лет.
В группе самых молодых респондентов – 0% желающих дополнительно ввести налоги для жителей. Эта группа также в отличие от большинства против диверсификации этого налога: всего 28% считает, что налог должны собирать из нескольких источников.
Последний вариант больше поддерживают респонденты группы 45–54 лет – целых 70%.
Что касается позиции респондентов по этому вопросу с точки зрения их образования, то люди со средним образованием больше склонны дополнительно обложить налогами жителей (12%), однако они выступают и за налоги для бизнеса (30%) и диверсификацию источников (35%).
Последний вариант поддержали 66% жителей с высшим или неоконченным высшим образованием:
Люди с самыми небольшими доходами не поддерживают дополнительное налогообложение граждан (0%), но поддерживают налоги для бизнеса (в группе с доходами до 300 евро – 38% и 42% в группе с доходами 301–500 евро).
Люди с самыми большими доходами выступают за диверсификацию источников (60%).
Delfi провел опрос по интернету 18–25 марта. В нем участвовали 953 респондента старше 18 лет. Погрешность результатов: +/-3%.