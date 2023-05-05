Граждане Литвы в ЮАР теперь смогут ездить по электронным визам

"Это решение ЮАР, достигнутое усилиями литовских дипломатов, продолжает последовательно повышать привлекательность литовского паспорта, который уже входит в десятку "самых сильных" паспортов мира. Схема электронной визы на новый уровень поднимет туризм, деловые и академические обмены, а также человеческие связи между двумя странами", - сказал Г. Ландсбергис.
В четверг Правительство ЮАР объявило, что Литва, как и 19 других стран, включена в схему электронных виз. Это означает, что отныне граждане Литовской Республики, желающие приехать в ЮАР с туристическими или деловыми целями, смогут онлайн заполнить заявление на получение краткосрочной визы и получить визу по электронной почте.
Гражданам Литвы больше не нужно будет физически отправлять документы в посольство Южно-Африканской Республики в Стокгольме, Швеции, как раньше. По новой процедуре все необходимые документы будут подаваться в электронном виде. Такое решение правительства ЮАР существенно облегчит и сократит процедуры получения визы, отмечает министерство.
Посол в Южно-Африканской Республике Дайнюс Юнявичюс отметил, что Министерство иностранных дел Литвы и посольство Литвы в ЮАР последовательно добивались этой важной цели, поднимая вопрос об упрощении визового режима на разных уровнях и в разных форматах с должностными лица и учреждениями ЮАР.
Вопрос упрощенного визового режима также обсуждался на последних двусторонних политических консультациях между министерствами иностранных дел, которые вели заместитель министра иностранных дел Литовской Республики Мантас Адоменас и заместитель министра Департамента международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Элвин Боутс в Вильнюсе в октябре прошлого года.
"Посольство будет и впредь прилагать усилия, чтобы в конечном итоге граждане Литвы могли въезжать в ЮАР без виз", - сказал Д. Юнявичюс.
Министерство указывает, что схема электронной визы ЮАР была инициирована в марте 2022 года для модернизации визовых процедур и поощрения туризма и инвестиций в страну. Год назад в него были включены первые 14 стран, в том числе Индия, Китай, Кения, Нигерия, Саудовская Аравия и другие. Литва первой из стран Балтии получила право присоединиться к схеме электронных виз. На этом новом этапе, помимо граждан Литвы, режимом электронной визы из стран Европейского союза смогут воспользоваться граждане еще четырех стран – Болгарии, Хорватии, Румынии и Словакии.
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