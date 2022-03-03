Граждан Литвы просят информировать приехавших из Украины о необходимости регистрации

Волонтеры организации стараются помочь приезжим, однако есть свидетельства того, что не все знают, что делать после того, как граждане Украины доехали до Литвы.

В первую очередь они должны самостоятельно или с помощью местных жителей приехать в ближайшее отделение Департамента миграции. Там оформят все необходимые документы и предоставят другую помощь.

Этого не надо делать тем, кто после пересечения польско-литовской границы зарегистрировался в специально центре в Алитусе.

Если приезжим негде остановиться, lвременное жилье можно найти, зарегистрировавших на сайте www.stipruskartu.lt или в центре регистрации в Алитусе (туда надо приехать, адрес: Алитус, ул. Прамонес, 1Б). В центре регистрации не только предоставят жилье, но и выдадут сухие пайки, предоставят медицинскую помощь и т.д.

Информацию можно получить по горячей линии +370 5 271 7112 семь дней в неделю с 7.30 до 21.00 ч.

Другая важная информация – крупные поставщики мобильной связи бесплатно раздают украинцам сим-карты, мобильная связь бесплатная. Эти сим-карты можно получить в палатке Литовского союза стрелков (ЛСС) на границе с Польшей, в центре регистрации в Алитусе и в штабах ЛСС.

Напомним, что все жители, которые могут предоставить беженцам из Украины временное жилье или могут подвезти их от польско-украинской границы до Литвы, должны заполнить соответствующую форму на сайте stipruskartu.lt.