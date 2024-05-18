ГПВС: ужесточаются требования к ввозу в ЕС домашних животных из России и Беларуси

Прибывающие также должны иметь ветеринарный сертификат образца Европейского союза, выданный государственным ветеринаром третьей страны. ГПВС напоминает, что при ввозе домашних животных из России и Беларуси в Европейский союз животное также должно иметь подкожный микрочип или татуировку (сделанную до 3 июля 2011 года) и быть привито от бешенства (первичная вакцинация животного не младше чем 12 недель).

Также указано, что возвращающиеся из России или Беларуси с животным, которому в ЕС был выдан Паспорт домашнего животного для ввоза в ЕС, оно также должно иметь подкожный микрочип или татуировку, быть привитым от бешенства, а с сентября 16 2024 года должна быть предоставлена ​​информация о том, что животное было серологически проверено на антитела к бешенству перед выездом из ЕС.