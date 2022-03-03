"Говорю прямо. Украину убивают. Уничтожают. Иррациональный маньяк, убийца". Интервью с Матвеем Ганапольским

Delfi: Вчера российские войска бомбили телевышку в Киеве, и снаряды падали, в том числе на Бабий Яр. Ваша мама была одной из тех, кому удалось спастись из Бабьего Яра в 1943-м году. С какими чувствами читали вы эти новости, вы не ощутили себя в таком уже окончательно оруэлловском мире, когда свобода - это рабство, мир - это война, а освобождение от нацизма - это бомбёжки, в том числе Бабьего Яра в Киеве?

Матвей Ганапольский: Вы очень корректны. Давайте я просто скажу. Мама моя спаслась. А бабушкины кости там лежат, сначала ее расстреляли фашисты, а теперь её второй раз бомбили русские фашисты.

Понимаете, говорить о моих эмоциях, какие-то чувства… Все украинцы ощущают вот такое, знаете, ровное чувство ненависти. Эта война уже переросла какую-то черту. Потому что сначала это была война вроде Путина, это Путин напал, а все россияне белые и пушистые, они против войны.

Ничего подобного, сколько там… 67% поддержки… Всё, чем занимаются россияне, они бегают по банкоматом и пытаются спасти свои деньги, которые тают на глазах. Вот тут рядом со мной сидит мой друг Женя, сколько сейчас стоит Сбербанк ты сказал? На Лондонской бирже весь Сбербанк стоит 45 миллионов долларов. Это значит, что им уже всё ограничили, что именно ограничили, это вы рассказываете, мне не надо тратить на это время.

Но они (российская армия – Ред.) ползут, они пытаются захватить, причём цель этого захвата совершенно непонятна. Совершенно непонятна…

Читал новость, что американцы задались вопросом, адекватно ли принимает сейчас Путин решения. Потому что эта война не поддаётся логике. Уничтожение мирного населения не поддаётся логике.

Я сейчас нахожусь здесь, под Киевом, и здесь у меня - что мне стесняться, давайте я вам покажу: вот вы видите людей, тут дети вокруг меня. В моем доме подвал есть, поэтому, когда начинаются выстрелы и слышны взрывы, то до 20 человек прибегают ко мне, чтобы спрятаться в этом подвале.

Сегодня сосед мой вышел на улицу, просто вышел, и был ранен, попал ему осколок непонятно откуда. Сбежались тут врачи, помогли ему, перевязали ногу. И знаете, чем мы сейчас занимаемся? Мы следим за детьми… Вы просто должны понять, ваши зрители должны понять, чем мы занимаемся.

Во-первых, у нас заканчиваются продукты, а их нам не подвозят. Магазины все закрыты. И та же самая ситуация в Киеве и в других городах. Сейчас здесь несколько семей собрались, собрали продукты…

Сейчас и вы, и вы тоже должны быть готовы… Просто знать… Иметь при себе фонарик, иметь при себе радио - не интернет, который вырубят, а обычное радио.

Вот у нас сейчас здесь три семьи. Как всех накормить? Взяли большую кастрюлю и сделали так называемое военное ризотто: подробили туда мясо и сварили килограмм риса. Я вот еще не поел. Я очень серьёзно говорю. Если вы думаете, что хотя бы толика юмора у меня есть, то нет, совсем…

- Сегодня уже появлялась информация от белорусских пропагандистов, они уже запускают такие сюжеты, что в странах Балтии в принципе тоже уже готовы встречать…

- Я вас умоляю, пожалуйста, не упоминайте белорусских пропагандистов. Я - человек с двумя высшими образованиями, работающий в медиа. Я не хочу грязно ругаться в эфире вашей программы… Вы не понимаете наши чувства.

Теперь про общую политическую ситуацию.

Украину уничтожают. Уничтожают иррационально. Без какого-то смысла. Вчера 16 детей погибли, когда Харьков атаковали.

Попали в городскую администрацию ракетой «Искандер». 40 человек полегли на месте, и 135 раненых.

Зеленский предупредил… Тот, кто был в Киеве, знает Софию Киевскую (Собор Святой Софии, Софийский Собор, Киево-Софийский собор), построенную в ХI веке - это самая главная святыня. Напротив Собора находится здание СБУ. Зеленский предупредил, если попадет ракета по СБУ, то взрывом может разнести Собор.

Говорю прямо. Украину убивают. Уничтожают. Иррациональный маньяк, убийца, который будет повешен после гаагского трибунала. Который опустил свою страну…

Я сейчас разговаривал со своим старшим сыном, он очень известный человек, он оператор-постановщик в Останкино в Москве. Он говорит, что у него возникает вопрос, как ему жить дальше. Потому что телевидение закончилось, развлекательные программы закончились. Эти программы делают сторонние фирмы, и они его уведомляют, что всё, ты сними вот эти две передачи и дальше мы с тобой прощаемся. И у сына возникает вопрос, - на какие деньги жить. Да, у него есть какие-то деньги в банке, но эти деньги он не может получить. Огромные очереди к банкоматам, а доллары не выдают. Но со своим сыном я как-то разберусь. А великий советский народ пусть получит то, что он должен был получить.

Самое главное. Если сейчас Европа и Соединённые Штаты Америки, но прежде всего Европа, отключат газ и нефть России, вот прямо сегодня, через 5 минут после окончания нашего разговора, возможно, хотя бы это остановит Путина, он поймёт, что его страна умирает.

Потому что все санкции, которые наложены, они, понимаете, отложенного действия.

Сегодня была новость - американская компания Boeing Co. и их европейский конкурент Airbus прекратили поставку запчастей и техническое обслуживание российских самолетов. Это значит, что либо Вася должен крутить отвёрткой, либо что-то еще, в общем понятно… Просто не будет действовать эта санкция по той причине, что они будут ездить поезда. А бабоньки, которые ещё нарожают, будут отправлять своих детей на войну. Санкции скажутся не сразу. А у нас сейчас вопрос выживания.

Этот маньяк почему-то решил идти до конца. Ну он не понимает, что до своего конца, он видит - до конца Украины. Он видит в каком-то своем апокалиптичном сознании, как они заходят в офис президента… Вы знаете, что были слухи, что Януковича привезли, неважно кого привезли… И какой-то человек подписывает мирный договор, что Украина становится частью чего-то. Не имеет значения чего. То есть понятно, что этого не будет. Потому что Путин думал, что он воюет с правительством, а он воюет с народом. Это Отечественная война, понимаете?

Всё равно отвоюем. Всё равно он будет расстрелян или повешен…

У нас тут проблемы. Но мне очень важно, чтобы вы понимали, что у вас проблемы.

И абсолютно прав Зеленский, который сказал, что надо понимать, что этот чувак не собирается останавливаться. Вы, наверное, знаете заявление сначала Захаровой, которая сказала, что я очень сожалею что Германия продаёт оружие, по всей видимости денацификации Германии прошла не до конца. Что это обозначает?

Я сейчас не буду говорить о дипломатическом языке. Это прямая угроза Германии, что мы можем повторить.

Потом в сторону Франции были заявления. А что такое Латвия, Литва, Эстония? Да это же часть Советского Союза, это территории, которые по ошибке, из-за глупости Горбачёва, вот этих всех отщепенцев…

Кстати, поздравим Михаила Сергеевича с днём рождения, ему 90 лет.

… Это по какому-то недоразумению вот эти три карликовые страны, которые просто непонятно, по ошибке, ушли из Советского Союза, они должны вернуться. Понимаете? Вот там сидит вот этот чувак, который да… ценой гибели Европы… Вы помните, как он сказал слова: я не собираюсь откладывать другим поколениям окончательное решение украинского вопроса.

Вы же помните, кто занимался еврейским вопросом?

Перед нами сумасшедший маньяк, который хочет уничтожить мир. И остановить его можно только тем, что через пять минут после нашего разговора Европа плюнет и скажет: это больше невозможно выдержать. Мы отключаем нефть и газ, закрываем все на свете, и, пожалуйста, оцените эту историю. Хотя у меня сомнения, что он и в этом случае остановится. Он тогда скажет Отечественная война. Понимаете? Но это единственный последний аргумент, который может на него хоть как-то подействовать.

- То есть надежды на российский народ нет никакой?

- Нет российского народа…

Вот сейчас взрыв был… Кстати, если громыхнёт, вы увидите, как все побегут за спиной у меня. Туда, в подвал, и задрожат стёкла, и вы услышите это все. Понимаете, в чём дело?

Я сейчас не буду углубляться в историю, почему так сложилось… Есть знаменитый старый анекдот. Американца, француза и русского хотели казнить, повесить. Но есть такое правило - если верёвка оборвалась, то отменяется казнь. Американца повесили, верёвка оборвалась, он ушёл. Француза повесили, верёвка оборвалась, он ушел. Русского повесили, верёвка оборвалась, а он встал и сказал: ну, верёвка оборвалась, тогда стреляйте. Я не знаю, почему так сложилось. Я не знаю, почему так устроен русский народ. Это, пожалуйста, к философам. Ваша страна полна прекрасными аналитиками, которые могут объяснить всё. Сейчас не до объяснений. Какой бы ни был русский народ, был Чайковский, Достоевский… Всё это понятно. Сейчас, наверно, после того, как все это закончится, - если мир останется, мир, понимаете, не в смысле pеасе, а в смысле world, - если он останется, то все обнулено. Нет никакого Достоевского, Пушкина, ничего… К вам будут приезжать люди, вы будете слышать русскую речь, и будете говорить «вон отсюда». Потому что, будут приезжать те люди, которые либо сами воевали, либо поддерживали, либо молчали. И то, и другое, и третье - это преступление.

Сейчас все отказываются. У нас тут есть Русский драматический театр имени Леси Украинки, он убрал из своего названия слово «русский». Короче говоря, всё очень плохо. Всё очень плохо и для Украины, и для стран Балтии. Поэтому ваши политики… Хотя какие у меня могут быть претензии к Польше, к Латвии, Литве, Эстонии … Если бы не было вас, нас бы уже давно… Они же побираются тут, млеко, яйка… У них блицкриг не получился. Они ездят вот здесь вот по шоссе, у них заканчивается соляра, и они ходят ищут соляру. Русская армия ищет соляру и покушать. У них еды нет. Вы видели их просроченные на 7 лет их сухие пайки? А вы, наверное, как устроен русский танк внутри? Там табуретка стоит вместо сиденья и оголённые провода… Но ещё раз, это их проблемы. Эти ржавые танки берут числом. Поэтому ваша страна должна выйти с инициативой через 5 минут после нашей передачи закрыть кран. Больше ступеней нет. Все вот эти «завтра новая ступень» они закончились. Понимаете? Всё. Эта война, которая может перерасти в мировую.

- Может ли кто-то из ближнего окружения Путина каким-либо образом остановить его?

- Ну пока же не останавливают. Мы с вами люди аналитического склада ума, значит, мы задаём простой вопрос: вот это все, то, что происходит, почему никто этого не останавливает? Ну что непонятно? Если Сбербанк, весь Сбербанк, стоит 45 миллионов долларов, кстати, как 3 танка, вы там не хотите скинуться и купить Сбербанк? Весь, вместе с руководителем, блистательным товарищем Грефом? Но никто из них не может, зайти в кабинет взять подсвечник… и пришить эту тварь которая довела прежде всего свою страну до этого состояния И прав Глеб Павловский, который говорит замечательную фразу: сейчас надо не про Америку думать, и не про Литву, и уже не про Украину. Нужно думать о том, что будет в России.

Я поясню. Вот Россия сейчас вот так вот живет, и вот так у неё стоит Сбербанк, и вот так у неё не летают самолёты, вот так, вот так… Вопрос, который задал Павловский, - а что будет дальше? Кто-то кому-то задаёт вопрос, что будет дальше?

Есть ли какая-то стратегия, когда страна упала на дно, когда Сбербанк стоит что 46 миллионов долларов, когда 1 доллар будет стоить - ну не знаю сколько, ну для красивости словца - будет стоить 46 миллионов рублей. Неважно сколько… Как россияне будут жить, какая стратегия? Стратегии нет, никто об этом не говорит в России. Внутри России, вы понимаете?

То, что сейчас происходит, это прежде всего трагедия российского государства, которое падает в бездну, а те, кто должны бросить верёвку (ну лучше им, конечно, на этой верёвке повеситься), но для того, чтобы «спасти страну», они молчат. У них только продолжает Скабеева (ведущая пропагандистских телешоу – Ред.) говорить, что всё хорошо, продолжает Соловьёв (ведущий пропагандистских телешоу – Ред.) говорить, что введенные против него санкции, это против евреев. Понимаете, да? Я вчера написал пост, а где совесть нации Владимир Познер? Где вот этот Познер? А знаете где? Он не записывает свою передачу, он сидит засунув кое-что кое-куда и молчит, понимаете? Вот это совесть нации. А потом он выползет и скажет «это было ужасно»

Послушайте меня, это должно было произойти. Россия должна испить до дна. То, что говорил Бабченко, понимаете, да? Это должно дойти до какого-то края, потому что это продолжается 20 лет. И это должно когда-то закончится. Жаль, что это закончится крахом не только для Путина. Это закончится крахом и для России, и мы сейчас это наблюдаем. И самое интересное, что это может закончиться крахом и для Украины. И ещё раз повторяю: не думайте, что вы там у себя в безопасности. Вы ни в какой не в безопасности. Вы ещё в большей опасности, потому что маньяк уже не думает про Украину, он думает про вас.

Стараюсь сдерживать эмоции во время эфира, не знаю, что вам пожелать. Спасибо большое, что вышли в эфир. Слава Украине!

- Во-первых, слава Украине. А во-вторых, пожелайте, чтоб мы тут не погибли под снарядами.